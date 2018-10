Yazar Eroğlu: Kitaplarımın esas amacı insanın her şeye alışabildiğini göstermek

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına katılan yazar Seda Eroğlu, ‘İyiler Kaybetmez, Kaybedilir’ isimli kitabıyla ilgili “Kitabımın esas amacı insanın her şeye alışabildiğini göstermekti. İnsanın her şeye alışabildiğini savunuyorum kitaplarımda. Her yokluğa, her ayrılığa, her acıya insan alışabilir” dedi.