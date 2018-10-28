Yazar Eroğlu: Kitaplarımın esas amacı insanın her şeye alışabildiğini göstermek

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına katılan yazar Seda Eroğlu, ‘İyiler Kaybetmez, Kaybedilir’ isimli kitabıyla ilgili “Kitabımın esas amacı insanın her şeye alışabildiğini göstermekti. İnsanın her şeye alışabildiğini savunuyorum kitaplarımda. Her yokluğa, her ayrılığa, her acıya insan alışabilir” dedi.

Gündem Dışı'nın bu haftaki konuğu, yazdığı kitaplar ‘çok satanlar' listesinden inmeyen Seda Eroğlu'ydu. Eroğlu, birkaç ay önce okuyucuyla buluşmasına rağmen 10 baskının üstünde baskı yapan son kitabı ‘İyiler Kaybetmez, Kaybedilir'e ilişkin Serhat Sarısözen'in sorularını yanıtladı.

Kitaplarındaki karakterleri oluştururken farklı insanlardan esinlenerek yazdığını fakat hikayelerinde aynı zamanda ‘kendi' de olduğunu söyleyen Seda Eroğlu, kitaplarında tüm karakterlerin kendi olmadığını fakat yazım sürecinde kendisinden, gerçekten hissettiği duygulardan yola çıktığını belirtti.

Eroğlu, "'Uyusak Geçer mi?' kitabımda çocukluğunu yaşayamamış biri, nasıl bir arayışa girer ve aradığı yönde ne bulur? Bunu anlatmaya çalıştım" diye konuştu. Son kitabı ‘İyiler Kaybetmez' ile daha fazla insana açılabildiğini söyleyen Eroğlu, "Her kaybedişin sonrasında bir umut olduğunu savunduğum için bu kitap çok özel" dedi.

"Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamı" diyen Eroğlu'na göre, "Acılarımızla yaşamaya çalışırsak bizim için bir gelecek olmuyor. Fakat affetme kısmını başarırsak bizim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" dedi.

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevdiğini kaybeden, babasını kaybeden, belki hayatta kaybeden kişiler yazdıklarımdan kendilerine bir parça alıp yoluna devam etti. Kitabımın esas amacı, insanın her şeye alışabildiğini göstermekti. İnsanın her şeye alışabildiğini savunuyorum kitaplarımda. Her yokluğa, her ayrılığa, her acıya insan alışabilir."

Kitaplarının çok satanlar listesinde yer almasına ilişkin olarak da Eroğlu, "Bir yazar için en mutlu edecek şey bu. Bir şey yazıyorsunuz ve o sizin özelinizden çıkıp kalplere dokunmaya başlıyor. İnsanların cümlelerinizi okuyor olması, erişebilir olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.