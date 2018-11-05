Ercan Kesal: Metin Erksan’la ilgili çok kitap yazılmalı

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan oyuncu ve yazar Ercan Kesal, yeni çıkacak kitabı ‘Kendi Işığında Yanan Adam: Metin Erksan’ için “Metin Erksan’la ilgili çok kitap yazılmalı. Metin Erksan benim için sonsuz bir bilgi kaynağıydı” dedi.

Çukur dizisindeki oyunculuğu büyük beğeni ile karşılanan Ercan Kesal, bu hafta okuyucuyla buluşacak son kitabı ‘Kendi Işığında Yanan Adam: Metin Erksan'a ilişkin Serhat Sarısözen'e konuştu.

'BİR ROMAN KAHRAMANI GİBİ ELE ALMAK İSTEDİM'

Dokuz Dağın Efesi (1958), Hicran Yarası (1959), Gecelerin Ötesi (1960), Şoför Nebahat (1960), Acı Hayat (1962), Yılanların Öcü (1962) gibi filmlerin yönetmeni ve Susuz Yaz filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan ilk Türk yönetmen olan Metin Erksan için "Benim için çok özel bir insandı" diyen Kesal, "Onunla tanıştığım ilk günden onu kaybettiğim güne kadar tanıdığım Metin Erksan'ı bir roman kahramanı gibi ele almak istedim" dedi.

'BENİM İÇİN SONSUZ BİR BİLGİ KAYNAĞIYDI'

"Metin Erksan'la ilgili çok kitap yazılmalı. Bu yazdığım kitaptaki Metin Erksan benim 90'lı yıllarda tanıdığım Metin Erksan" diyen Ercan Kesal, "Benim için sonsuz bir bilgi kaynağıydı" ifadelerini kullandı.

'KENDİ IŞIĞINDA YANAN BİR ADAMDI'

Kesal, "Metin Erksan, sivri dilliydi, öfkeliydi ama müthiş bir sinemacıydı. Dünyaya erken gelmiş yönetmenlerden biriydi. Kendi ışığında yanan bir adamdı" diye konuştu.

© Fotoğraf : Twitter 'CHP'de Beyoğlu için, Çukur'da İdris Koçovalı'ya hayat veren Ercan Kesal'ın adı geçiyor'

2015'te yazdığı ‘Nasipse Adayız' romanının geçtiğimiz yaz döneminde aynı isimle filmini çeken Ercan Kesal, CHP'den Beyoğlu başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin söylenti hakkında da son noktayı koydu. Kesal, CHP'den belediye başkanı adayı olmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.