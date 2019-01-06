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    Ünlülerin avukatı Mermer: 10 yıl önce daha çok erkekler aldatıyor diyebilirdim, artık kadınlar da aldatıyor

    Gündem Dışı
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    Serhat Sarısözen
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    RS FM'de yayınlanan Gündem Dışı programında konuşan ünlülerin avukatı Ayşegül Mermer, “Bundan 10 yıl öncesinde daha çok erkekler aldatıyor diyebilirdim. Artık kadınlar da aldatıyor. Ama kadınlar daha çok aldatıyor mu? Böyle bir istatistik veremem” dedi.

    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan
    © AA / Gökhan Balcı
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    Avukat Ayşegül Mermer, tamamen gerçek olaylardan yola çıkarak, kahramanların da izniyle, mesleki ve duygusal hayatında kendisinde iz bırakan boşanma ve velayet davalarını, ‘Ayrılırken Tanışalım' kitabında anlattı. Ayrılırken Tanışalım, boşanma kavramının hukuki ve duygusal sonuçlarını sadece eşlerin açısından değil çocukların gözlerinden yansıtmayı da hedefliyor.

    'AYRILIRKEN TANIŞMAYALIM, TANIŞTIĞIMIZDA BİRBİRİMİZİ TANIYALIM İSTİYORUM'

    "Kitabımın çıkış amacı, benim bugüne kadar bakmış olduğum, meslek hayatımı derinden etkileyen boşanma ve velayet davalarıdır. Bunlar tozlu raflarda silinip gitsin istemedim. Belki evlilikte basit ama yıkıcı fay hatları oluşturan detayları okuduklarında insanlar, ‘Bir şans daha' derlerse ne mutlu bana. Ayrıca insanların ayrılırken geldikleri durum, beni çok üzmüştür. Birbirine düşman olmaları, yabancılaşmaları… Hiç kimse ayrılmak için evlenmez. Yine hiç kimse bir zamanlar gözlerine sevgiyle baktığı insanla düşman olacağını da düşünmez. Bu kitabın çıkış noktası budur: Ayrılırken tanışmayalım, tanıştığımızda birbirimizi tanıyalım istiyorum. İnsanlar tanıştıklarında değil öfkelendiklerinde gerçek hisler ve maskeler ortaya çıkar. Boşanırken de insanların birbirine düşman olmaları beni hep çok etkiledi.

    'TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ İLE BOŞANMALARDA ARTIŞ YAŞANDI'

    Çiftlik Bank
    © AA /
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    Teknolojinin gelişmesi ile boşanmalarda da artış olduğunu vurgulayan Mermer, "Sosyal medyada örneğin sürekli seyahat eden birini görüyor. Oysa ki kendisi belki yılda bir kez bile seyahate gidemiyor, onlara özeniyor, beklentiler artıyor, evin içinde huzursuzluk baş gösteriyor" dedi.

    Mermer, "Çocukların masum gözüyle de anlatmaya çalıştım; çünkü boşanma en çok çocukları vuruyor. Taraflar, birbirine olan nefretlerini çocuklarını kullanarak çıkartıyorlar. Çocuklar sevdiği iki insan, anne ve babasının arasında kalıyor" dedi.

    Etiketler:
    Ayrılık, Ayşegül Mermer
    Topluluk kurallarıTartışma
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