‘Abdülhamit, Kanuni’nin Macaristan seferinde, Corvina Kütüphanesi’nden getirdiği kitaplardan bir kısmını jest olarak Macaristan’a iade etti’

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Can Orhun, “Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan seferini yaptığında, Corvina Kütüphanesindeki çok sayıda kitabı alıp İstanbul’a getirdi. Bir jest olarak Abdülhamit bu kitaplardan bir kısmını iade etti” diye konuştu.

Gündem Dışı'na bu hafta bir teknoloji şirketinin CEO'su olmakla yazdığı ikinci romanı ile edebiyat dünyasına giriş yapan Can Orhun katıldı.

Can Orhun, ‘Ex-libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu'nda Osmanlı Sarayı'nın kütüphanesinden çalınan bir yazma, gizemli bir beddua, kitaplara âşık bir mücellit Pertev Efendi ve onun, sonunun nereye varacağını bilmeden çıkmayı göze aldığı tutkulu yolculuğunu anlattı.

Ex Libris, bir kitabın sahipsiz olmadığını ve kimin kitaplığına ait olduğunu söyleyen; kitabin yitirilmesini engellemeyi, ödünç verildiğinde evine dönmesini sağlamayı amaçlayan resimli veya resimsiz etiket anlamına geliyor.

Romandaki öyküyü bize aktaran kişiye Pertev'in el yazmasını okutan olay, New York'ta, New York Times'ta okuduğu arşivlerde de olan gerçek bir makale. Bu makalede özetle Sultan Abdülhamit'in, Sultan Süleyman'ın Macaristan seferinde İstanbul'a götürdüğü kitapların bir kısmının (35 tanesinin) iade edileceği yazıyor.

‘KANUNİ'NİN KİTAPLARI İSTANBUL'A GETİRMESİ, KİTABA VERDİĞİ ÖNEMDEN KAYNAKLANIYOR'

"Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan seferini yaptığında Corvina Kütüphanesi'ndeki çok sayıda kitabı alıp İstanbul'a getiriyor. O dönem Corvina Kütüphanesi, Vatikan Kütüphanesi'yle birlikte dünyadaki en önemli eserlere sahip. O dönem Kanuni'nin kitapları İstanbul'a getirmesi, kitaba verdiği önemden kaynaklanıyor. Bunların içinde tıp, astronomi, matematik kitapları var, bu kitaplar sadece dini kitaplar değil. İçinde bir çok bilimsel kitap da var. Bu kitaplar Sultan Abdülhamit, Macaristan'a iade edene kadar yüzlerce yıl Osmanlı Kütüphanesi'nde kalmış. Bir jest olarak Abdülhamit bu kitaplardan 35 adedini iade ediyor. Bu olay tamamen gerçek."