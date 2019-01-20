'Bir Peri Masalı Radyum Kızları'

‘Bir Peri Masalı Radyum Kızları’, birinci ve ikinci dünya savaşı arasında, ABD'de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi olarak çalışan kadınların hak arama mücadelesini anlatıyor. Oyun, fabrikadan bir anda hastaneye dönüşen dekor tasarımıyla izleyici şaşırtıyor.

Bir dönem yüzyılın en önemli keşfi olarak ortaya çıkan ve adeta bir çılgınlığa dönen Madam Curie'nin buluşu radyum elementinin ışıltılı, parlak ve karanlık yüzü arasında giderek sıkışan gencecik kadınların olağanüstü değişimi, hastalığı ve savaşı oyunun konusunu oluşturuyor.

‘İŞÇİ HAKLARI VE İŞÇİ SAĞLIĞI'

Alt metinde savaş karşıtı mesajlarıyla da dikkat çeken oyun, işçi hakları, işçi sağlığı, güvenliği ve hak arama gibi kavramları da yeniden ele alıyor. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde oynanan Laçin Ceylan'ın yönettiği oyun, hafta sonu izleyiciler tarafından uzunca bir süre ayakta alkışlandı.

Radyum, 1898 yılında Fransız fizikçileri Pierre Curie ve eşi Marie Curie tarafından bulunan ve 700 °C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Harvard Üniversitesi, kısa süre sonra radyumun zehirli olduğunu açıkladı.