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15:19 04 Mart 2019
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    Gülferi Yıldırım: Hayatınızda içinden çıkamadığınız alanlar, sağlık problemleriniz varsa, iyileştirmenin yöntemleri Mutluluk Festivali’nde

    Gündem Dışı
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    Serhat Sarısözen
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    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan bu yıl 5.’si düzenlenen Mutluluk Festivali’nin organizatörü Gülferi Yıldırım, “Hayatınızda içinden çıkamadığınız alanlar, sağlık problemleriniz varsa, iyileştirmenin yöntemleri Mutluluk Festivali’nde” dedi.

    Gündem Dışı'na bu yıl 5. defa düzenlenen Mutluluk Festivali'ni konuşmak üzere Mutlu İnsan Platformu'nun kurucusu ve festivalin organizatörü Gülferi Yıldırım katıldı. Yıldırım, "Zihnen, ruhen ve bedenen sağlıklı olmanın, keyifli ve doyumlu bir hayat sürmenin tüm yol ve yöntemlerini herkesin bulabileceği bir festival bu" şeklinde konuştu.

    ‘FESTİVALE GELMENİZ İÇİN İLLA HAYATINIZDA BİR SORUN OLMASI GEREKMİYOR'

    "Yapılan bilimsel çalışmalar mutlu olmanın ortak birtakım özelliklerini belirlemiş durumda. Bu insanlar beden sağlığına özen gösteren insanlar. Bu üç gün boyunca, psikolojiden nörobilime, tasavvuftan beslenmeye birçok alanda seminerler, müzikaller ve workshoplar yapılacak. Festivale gelmeniz için illa hayatınızda bir sorun olması gerekmiyor. Her şeyiniz yolunda ise de bilimsel bilgiler, stand-up şovlar, müzikal gösteriler var. Eğlenmek için gelin. Ama hayatınızda zorlandığınız, içinden çıkamadığınız birtakım alanlar varsa, maddi zorluklarınız, sağlık problemleriniz olabilir, Bunları iyileştirmenin yöntemleri de bu festivalde, diliyorum herkese şifa olsun."

    ‘MUTLU KADIN, MUTLU ÇOCUK'

    Sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, psikoloji, nörobilim, tıp, meditasyon gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen uzmanları 8-9-10 Mart tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali'nde buluşacak.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle bu yıl tema ‘Mutlu Kadın, Mutlu Çocuk'.

    3 gün boyunca 4 ayrı salonda 50'den fazla seminer, panel ve workshop'un düzenleneceği festivalde, Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Ender Saraç, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, Oyuncu Altan Gördüm, Oyuncu Asuman Dabak, Oyuncu Dolunay Soysert, Oyuncu Şebnem Özinal, Oyuncu Kalust Şalcıoğlu, Oyuncu Billur Kalkavan, Makyaj Sanatçısı & Yazar Rıfat Yüzüak, Ayurveda & Nefes Uzmanı Ebru Şinik, Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercüment, Dalgıç ve Su altı Fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Üsküdar Üniversitesi Rektörü & Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yazar Prof. Dr. Uğur Batı gibi isimler katılacak.

    Etiketler:
    Mutluluk Festivali, Gülferi Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
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