‘Müzeyyen Senar da Safiye Ayla’ya hayrandı’

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Melda Davran, “Müzeyyen Senar da Safiye Ayla’ya hayrandı. O kadar hayrandı ki Safiye Ayla gibi konserlerini tek yapmak istiyordu. Tek şartı vardı, Safiye Ayla gibi tek başına sahneye çıkacaktı. Şartı kabul edildi, sonrasında bu, gazinolarda da adet oldu” dedi.

Gündem Dışı’na, belgesel yapımcısı ve metin yazarı Melda Davran katıldı. Davran, Afife Jale’den Safiye Ayla’ya, Duygu Asena’dan Halife Edip Adıvar’a uzanan bir yelpazede 40 Türk kadının hikayesini ‘Kız Gücü Hikayeleri’ isimli eserinde ele aldı.

‘MÜZEYYEN SENAR DA SAFİYE AYLA’YA HAYRANDI’

“İlgi alanım insan öyküleri ve portreler. İnsanların karakterlerinin derinliklerine gitmeyi seviyorum” diyen Davran, ‘Kız Gücü Hikayeleri’ isimli kitabında yer alan portrelerden, Müzeyyen Senar’a ilişkin olarak, “Müzeyyen Senar, çok özel biriydi. O da Safiye Ayla’ya hayrandı. O kadar hayrandı ki Safiye Ayla gibi konserlerini tek yapmak istiyordu. Tek şartı vardı, diğer sanatçılar gibi saz heyetiyle sahneye çıkmayacak, tıpkı hayranı olduğu ve ‘asil ve benzersiz’ dediği Safiye Ayla gibi tek başına sahneye çıkacaktı. Şartı kabul edilir ve sonrasında bu, gazinolarda da adet olur” şeklinde konuştu.

‘SELAHATTİN PINAR, AFİFE JALE İÇİN BİR BESTE HAZIRLIYOR VE ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA ÇALIYOR’

Davran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Selahattin Pınar çok önemli bir bestekar. Afife Jale, ‘Ben size mutsuzluk veririm’ diyerek Selahattin Pınar’dan ayrılıyor. Çok üzülüyor Selahattin Pınar fakat bestelerini yapmaya devam ediyor. Afife Jale’den yıllar sonra Selahattin Pınar ve Müzeyyen Senar, Atatürk’ün huzurunda konser veriyor. Müzeyyen Senar, ‘Şarkıdan sonra hepimiz çok içlenmiştik, hala Afife Jale’yi deliler gibi sevdiğini biliyorduk. Selahattin şarkıyı bitirir bitirmez sazını bıraktı ve dışarı çıktı’ dedi. Orada yapayalnız kalan Selahattin Pınar sevgilisi için bir beste hazırlıyor ve onu Atatürk’ün huzurunda çalıyor.”