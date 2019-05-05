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14:52 06 Mayıs 2019
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    Doç. Dr. Kanık: Yerel çiftçiler Türkiye’de artmaya başladı, gençler şimdi çiftçi olmayı hayal ediyor

    Gündem Dışı
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    Serhat Sarısözen
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    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Doç. Dr. İlkay Kanık, “Yerel çiftçiler Türkiye’de çok artmaya başladı. Gençler şimdi çiftçi olmayı hayal ediyorlar, üretim yapmak istiyorlar. ‘Her şeyi bırakmak, keçi beslemek, keçi sütü satmak istiyoruz’ diyorlar” dedi.

    Gastronomi ve mutfak sanatları uzmanı Doç. Dr. İlkay Kanık, Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. ‘Gastro Sinema’ isimli kitabında modernitede yemeğin filmlerle yeniden oluşan serüvenini ele alan Kanık, son kitabı ‘Gastro Endişe’de ise küresel pazarda yeni bir endüstri olarak gelişen ‘sağlıklı yiyecek’ kavramını inceledi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / İzziddin Nazlı
    Pakdemirli: Üretici ne diyorsa o olacak
    ‘OYSA SAĞLIKLI BESLENMEK BİR HAK OLMALIDIR’

    Kanık, “Sağlıklı beslenmek için, üst sınıfların satın alabileceği ürünler üretiliyor. ‘Sağlıklı beslenmek istiyorsan, bunun bedelini ödemek zorundasın’ deniyor. Oysa sağlıklı beslenmek bir hak olmalıdır. Bir gruba, bir sınıfa ait bir ayrıcalık değildir. Bu konuda politika üretenler bizim sağlıklı beslenme hakkımızı gözetecek kararlar vermelidir” ifadelerini kullandı.

    Kanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtdışında insanlar bir araya gelip kolektif hareketin parçası oluyorlar. Örneğin ‘slowfood’ hareketinin parçası oluyorlar. ‘Eşsiz Pazartesi Hareketi’nin parçası oluyorlar. Sağlıklı yiyeceğe ulaşmak herkesin hakkı olmalı, sınıfsal bir ayrıcalığa tabi olmamalı.

    ‘YEREL ÇİFTÇİLER TÜRKİYE’DE ÇOK ARTMAYA BAŞLADI’

    ABD’de 50 milyon aç insan var. Özellikle Orta Amerika’da yeterli gıdaya ulaşamayan insanlar var. Sağlıklı yiyeceğe ulaşanların oranı ise yüzde 5-10 civarında. Yerel çiftçiler Türkiye’de çok artmaya başladı. Gençler şimdi çiftçi olmayı hayal ediyorlar, üretim yapmak istiyorlar. (Beyaz yakalılar) ‘Her şeyi bırakmak, keçi beslemek, keçi sütü satmak istiyoruz’ diyorlar. Bize sağlıklı gıdaların ulaştırılmasını sağlayacak hatların oluşturulması gerekir. Üretim koşulları konusunda bilgili olmayan çiftçiler tarım ilacı kullanıyor. Artık bütün dünyada moda olan şey, sağlıklı gıda. Eğitim alarak çiftçiler, bizi sağlıklı bir şekilde besleyebilirler.”

    Etiketler:
    Türkiye, Süt, Keçi, çiftçi
    Topluluk kurallarıTartışma
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