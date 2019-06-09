Yazar Çelenk: Gerçek hayatta yüzleşemiyoruz

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan senarist-yazar Zehra Çelenk, “Çok idare ettiğimizi, çok fazla şeyden kaçtığımızı düşünüyorum. Gerçek hayatta yüzleşemiyoruz. Sürekli bir düşman yaratma, kötünün hep başkaları olabildiği düşüncesi insanın kendiyle yüzleşmesini zorlaştırıyor” dedi.

Gündem Dışı’na bu hafta senarist-yazar Zehra Çelenk konuk oldu. ‘Hayatta Kalma Rehberi’ndeki 14 öyküde farklı insan hikayelerini okuduğumuz Çelenk’in öykü karakterlerinin ortak özelliği, sıkıntılı bir durumda olsalar da hepsinin hayata tutunmanın, hayatta kalmanın bir yolunu bulabilmiş olmaları.

‘İNSANIN İÇİNDE DEVAM ETMEYE DAİR BÜYÜK BİR GÜÇ VAR’

“İnsanın içinde devam etmeye dair büyük bir güç var” diyen Zehra Çelenk, şöyle devam etti:

“İnsan çok direngen bir yaratık. Sürekli bir hayatta kalma dürtüsü var. Bununla birlikte ele geçirme, gasp etme gibi kötü yönelimleri de var. Kısıtlı yaşam sürecimizde kendimizi gerçekleştirerek anlamlı bir biçimde hayatta kalma gücüne sahip insanlık. Ve bunu çok zor koşullarda beceriyor.

‘SEÇENEK YANILSAMASI DENİLEN ŞEY AŞKI ZORLAŞTIRIYOR’

Aşk, bin tane şey arasından birine konsantre olabilme işidir. Seçenek yanılsaması denilen şey aşkı zorlaştırıyor. Aşk, çok yoğun bir duygu. Aşk, aslında bir seçme işidir. Bin tane şey arasından birine konsantre olabilme işidir. Günümüzde çok fazla seçenek karşımıza çıkıyor. Maymun iştahlılık ve o seçenek yanılsaması denilen şey aşkı zorlaştırıyor. Aşk, çok kolay bırakılabilir bir şey oldu.”

‘BEN NE YAPTIM?’ KISMINA BAKABİLMEK ACIYI DA AZALTIR’

Bir gazeteye verdiği röportajda, “Hayat idare edilecek kadar uzun değil. Hayatta kalmanın varsa en temel ilkesi yüzleşmek, umut etmek ve devam etmek” diyen Çelenk, “Çok idare ettiğimizi, çok fazla şeyden kaçtığımızı düşünüyorum. Gerçek hayatta yüzleşemiyoruz. Sürekli bir düşman yaratma, kötünün hep başkaları olabildiği düşüncesi insanın kendiyle yüzleşmesini zorlaştırıyor. ‘Ben ne yaptım?’ kısmına bakabilmek acıyı da azaltır” diye konuştu.