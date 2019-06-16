Yazar Öğünç: İnşaat işçileri daha fazla para almayı talep etmiyor, sadece ölmek istemiyorlar

Gündem Dışı’na bu hafta, yazar Pınar Öğünç konuk oldu. ‘Jet Rejisör Çetin İnanç’ kitabı ile ‘Dünyayı Kurtaran Adam’ filminin yönetmeni Çetin İnanç’la yaptığı röportajlara yer veren Öğünç, ‘60’ların başından ‘80’lerin ortasına, Türkiye’de sinema tarihine ışık tuttu. Öğünç, ‘İnce İş’ ile ise envaiçeşit meslek erbabının, emekçinin, zanaatkârın, işiyle ilişkisini anlattı. ‘Aksi Gibi’ ve son olarak yayınladığı ‘Beterotu’nda ise Öğünç, öykülerini okuyucuyla buluşturdu.

‘BİR SONRAKİ GÜNÜN DAHA BETER OLMASININ NORMALLEŞTİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇTİK’

Öğünç, ‘Aksi Gibi’ ve ‘Beterotu’ kitapları arasında geçen 4 yıllık süre için, “Her şeyin, bir sonraki günün daha beter olmasının normalleştiği bir dönemden geçtik. Ölümlerin olduğu, tanıdığımız, tanımadığımız insanların cenazeleri, duruşmaları... Gazeteciyiz ama her birinin öznesiydik de... O dönem canım hiç hikaye yazmak istemedi” dedi.

Öğünç, kitapta yer alan ve gerçek hayattan ilham alarak yazdığı ‘Bir İleri İki Geri’ye ilişkin olarak da “Yıllarca Ermenilerin, Rumların topraklarına el konuluş hikayeleriyle büyümüş olanlar sanki bugüne aktarılış şekliyle yağmanın devamını istiyor gibiler. ‘Zamanında amcam, dedem bulmuş bana niye kalmadı’ diyor gibiler. ‘Ermeni hazinesi çok kolay bulunur’ diye yazar forumlarda. Çünkü evden çok hızlı çıktıkları için dibe gömememişlerdir” diye konuştu.

© AA / Denizli'de tünel inşaatında göçük: 1 ölü

Öğünç, “Son dönemde özellikle inşaat sektöründeki işçiler daha fazla para almayı talep etmiyor, ‘Ben haftada 3 gün izin yapayım’ demiyor. Ölmemek istiyor. Ölümlerin hayatımızda normalleşmesi çok tuhaf geliyor” şeklinde konuştu.