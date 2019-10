Doç. Dr. Balta: İntihar saldırıları asimetrik güç ilişkisi ile ilgili

‘Korku ve güvencesizliğin dönüşümü şiddet ve siyasetin dönüşümü ile nasıl ilişkilendirilebilir?’, ‘Farklı kaynaklara sahip topluluklar korku ve güvensizliğe nasıl yanıt veriyorlar?’, ‘Elindekileri kaybetme korkusuyla yaşayanlar hangi tür baş etme biçimleri kullanıyorlar?’, ‘Bireyselleşen bir dünyada aidiyet biçimleri nasıl dönüşüyor?’ gibi sorulara yanıt arayan Doç. Dr. Evren Balta, son kitabı, ‘Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine Tedirginlik Çağı’ kitabına ilişkin stüdyo konuğu oldu.

‘BELİRSİZLİK ÜRKÜTÜCÜ OLDUĞU KADAR İÇERİSİNDE BİR UMUT DA TAŞIR’

‘Tedirginlik Çağı’nda, “Bildiğimiz dünya bugün büyük bir dönüşümün içinde. Etrafımızda olan bitenler bir yandan olağanüstü bir şekilde kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanağı vadediyor. Sahip olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir dönüşüm bu sanki” diyen Doç. Dr. Balta, “Belirsizlik ürkütücü olduğu kadar içerisinde bir umut da taşır. Her şey kötüye giderken her şeyin iyiye gidebileceğine dair bir umudu barındırır” dedi.

‘GENÇLER ARASINDA KAYBOLAN ŞEY UMUDUN KENDİSİ’

Balta, “Gençler arasında kaybolan şey umudun kendisi. Ben ne yaparsam yapayım, önceki kuşaklardan daha iyi bir hayata sahip olamayabilirim. Mezun olsam bile iş bulamayabilirim düşüncesi hakim” şeklinde konuştu.

“Artan eşitsizlik, güvencesizlik ve yeni teknolojiler bizi giderek daha fazla oranda sürekli bir gelecek endişesi duyduğumuz bir yaşama mahkûm ediyor” diyen Balta’ya, yeni ortaya çıkan teknolojiler, pek çok meslek kolunu etkileyecek ve kişilerin yapabildiği meslekleri kalıcı olarak ortadan kaldıracak.

© REUTERS / OMAR SOBHANI Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü

Balta, şöyle devam etti: “Nasıl bir ülkede fikir çıkıyor ve bu fikir yayılıyor. Şiddet de benzeri bir seyir izliyor. Bir şiddet mekanizması ortaya çıkıyor, ses getirdiğinde, toplumu terörize ettiğinde başka aktörler tarafından da benimseniyor. İntihar saldırıları da böyle. Bir tür virüs gibi yayılması bu şekilde oluyor. İnsan kendi ölümüyle nasıl başkalarını öldürebilir? Bu en dehşet verici ölümlerden biri. Saldırıyı yapanlara baktığınızda herhangi bir psikolojik bozuklukları yok. Kendinizi öldürdüğünüz gibi başkalarını da öldürüyorsunuz. Bu dehşetin nasıl yapıldığının anlaşılması çok zor... İntihar saldırılarının olduğu yerler güçlü şehitlik kültürünün olduğu yerler. İntihar saldırıları asimetrik güç ilişkisi ile de ilgili.”