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12:03 04 Kasım 2019
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    'Çıplak Vatandaşlar' oyunu yönetmeni Ceylan: Bu bir var olma savaşı

    Gündem Dışı
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    Yönetmen Laçin Ceylan, işsiz kalan işçilerin hayatlarına striptizci olarak devam ettiği oyun 'Çıplak Vatandaşlar' ile ilgili “Oyunda bir yerde sahneye çıkan insanın mücadele etmesi gereken birçok noktayla karşı karşıya gelip öğrenmek zorunda kalıyorlar. Aslında bir değişim geçiriyorlar, bir var olma savaşı aslında bu” dedi.

    Gündem Dışı’na konuk olan oyuncu-yönetmen Laçin Ceylan, yönetmenliğini yaptığı son oyunu Çıplak Vatandaşlar’a ilişkin Serhat Sarısözen’in sorularını yanıtladı.

    Geçen yıl ‘Bir Peri Masalı Radyum Kızları’ ile gerek eleştirmenler gerek izleyicilerden tam not alan ve sayısız ödül kazanan Laçin Ceylan, son oyunu Çıplak Vatandaşlar ile yeniden ilgi odağı oldu. 

    Simon Beaufoy’un kaleme aldığı Cansel Elçin ve Reha Özcan’ın başrollerini üstlendiği oyunda Erdal Uğurlu, Alican Altun, Bedir Bedir, Sedat Mert, Yusuf Vardar, Suna Yıldızoğlu, Dilşad Çelebi, Burcu Görek, Adıhan Şentürk, Süleyman Arda Eminçe, Nur Dilara Gül, Ebru Sarıtaş, Oğuz Edis  ve Muharrem Fındıcak rol alıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan Çıplak Vatandaşlar oyunu özelleştirildiği için kapanan çelik fabrikası çalışanlarının işsiz kalmalarını takiben yıllarını mesleklerine vermiş bu deneyimli işçilerin, geçinemez hale gelmelerini ve striptizin nasıl yapılacağı konusunda hiçbir fikirleri olmayan işçilerin striptiz dünyasına atılma deneyimlerini konu alıyor.

    ‘Son derece çatışmalı bir durum’

     “İngiltere’de özelleştirme sonucunda çelik fabrikasında çalışan birçok işçi özellikle erkekler işsiz kalıyor. Tam da o dönemler kadın hareketlerinin de çok yaygınlaştığı ve yükseldiği dönemler. Adeta kadın ve erkeklerin yer değiştirdiği, hem alım gücü hem aile reisliği anlamında yer değiştirdikleri bir dönem” diye konuşan Ceylan, “Kadınların arzu objesi olmasına alışkınız burada erkeklerin bunun yerine geçmesi gibi son derece çatışmalı bir durum söz konusu. Durumun yarattığı komik, absürt olayların da sergilendiği bir oyun” ifadelerini kullandı.

    ‘Eğlence biçiminin odağında artık erkekler olduğu için…’
    “Oyunda dikkat çekici olan kadınların çok genç, yakışıklı erkek striptizcileri izlemeyi tercih etmeleri ve o başarılı örnekleri izlemiş olmaları. Daha önce işçilik yapıp sonradan striptizci olan erkeklerin en genci 38 yaşında. O kadar mecbur kalıyorlar ki kadının kendi alım gücüyle tercih ettiği eğlence biçiminin artık odağında erkekler olduğu için, genç ve yakışıklı erkekler olduğu için -tıpkı erkeklerin dünyasının biz kadınlar için yarattığı gibi- onlar da had safhada bir çalışmaya girişiyorlar.  Birçok zorlukla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bir yerde sahneye çıkan insanın mücadele etmesi gereken birçok noktayla da karşı karşıya gelip öğrenmek zorunda kalıyorlar. Aslında bir değişim geçiriyorlar, bir var olma savaşı aslında bu.”

     

    Etiketler:
    Tiyatro, Laçin Ceylan
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