Yazar Atasoy: Bizim neslimizin yetişkin olmasında yaşanan bir gecikme var

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan ‘Maksatlı Tesadüfler’ isimli fantastik türdeki romanın yazarı Samet Atasoy, “Romandaki hikayenin temelinde yatan şey özellikle bizim neslimizin olgunlaşmasında, yetişkin olmasında yaşanan bir gecikme var. Romandaki konuşan kedi, bu gecikmeye bir tepki aslında” ifadelerini kullandı.

Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı’na bu hafta stüdyo konuğu olarak ‘Maksatlı Tesadüfler’ isimli fantastik türdeki romanının yazarı Samet Atasoy ve kitaptaki resimlerin yaratıcısı Mehmet Çağrı Livaoğlu katıldı.

Maksatlı Tesadüfler, konuşan kedilerin, 1’lerin ve 0’ların, başka bir dünyanın, her şeylerin ve hiçbir şeylerin ama en önemlisi gerçek mucizenin ve fedakârlığın anlatıldığı bir roman.

Atasoy, “Romandaki hikayenin temelinde yatan şey özellikle bizim neslimizin olgunlaşmasında, yetişkin olmasında yaşanan bir gecikme var. Romandaki konuşan kedi, bu gecikmeye bir tepki aslında. Çünkü hayvanlar insanlaştıklarında, konuşmaya başladıklarında bir özgürlükleri var. Doğaları gereği haklılar. Kedilerin insanlarla ilişkilerinde de böyle bir umursamazlık var. Sevilme arzusunu şımarıklığa dönüştürmüyor çoğunlukla kediler” dedi.

‘Biz ‘0’ ve ‘1’den sonsuz dünyalar üretebiliyoruz’

“Genç insanların aile algısı, kardeş ilişkileri zaman içinde değişen kavramlar” diyen Atasoy, şöyle devam etti:

“Bütün evrenin varlığını değerlendirirken bana ‘her şey’ ve ‘hiçbir şey’ kavramları çok ilginç gelmiştir. Çünkü bir insan ‘her şey’ kelimesini zikrettiğinde aslında yaratılmış-yaratılacak, var olmuş-olmamış her şeyi kapsayacak kadar güçlü ve sihirli bir kelimeye de sahip olmuş oluyor. Biz ‘0’ ve ‘1’den sonsuz dünyalar üretebiliyoruz.”