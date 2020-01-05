Kayıt
13:19 06 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Gündem dışı

    Sinan Akyüz: Her erkeğin içinde bastırılmış bir kadınlık duygusu var

    Gündem Dışı
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/gundem_disi/202001051040972373-sinan-akyuz-her-erkegin-icinde-bastirilmis-bir-kadinlik-duygusu-var/

    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Sinan Akyüz, “Cinsiyete inanan bir insan değilim. Cinsiyeti biz insanoğlunun yarattığını düşünüyorum. Hemen sınırları çiziyoruz ve sorun da burada başlıyor. Her erkeğin içinde bastırılmış kadınlık duygusu, her kadının içinde de bastırılmış erkeklik duygusu vardır” dedi.

    Çok satan romanlarıyla her dönem ilgi gören Sinan Akyüz, Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Akyüz, gerek son romanı ‘Meyra - Bir Bosna Hikayesi’ gerekse diğer eserlerine ilişkin Serhat Sarısözen’in sorularını yanıtladı.

    Meyra: Bir Bosna Hikâyesi, Avrupa’nın orta yerinde, bütün dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen 20. yüzyılın en büyük trajedisine, Bosnalı Müslümanların soykırımına odaklanıyor. Tamamen gerçeklere dayanan kişisel hikâyelerden, acılardan yola çıkan Akyüz, sadece siyasi meseleleri etkili bir biçimde ortaya koymakla kalmıyor, mikro düzeyde iki insan arasında –komşu, arkadaş, sevgili, akraba– oluşan duyguları da ustalıkla gözler önüne seriyor:

    “Meyra’da yazılan her şey gerçek. Olayların hepsi yaşanmış gerçek hikayeler. İnşallah bir daha yaşanmaz diyeceğim ama maalesef bu kanıda değilim.”

    ‘Yazarken içimde bastırdığım kadınlık duygusu ortaya çıkıyor’

    Akyüz, eserlerinden kadın karakterleri çok güçlü bir biçimde resmetmesine ve çok sayıda kadın okuyucusu olmasına ilişkin şunları söyledi:

    “Cinsiyete inanan bir insan değilim. Cinsiyeti biz insanoğlunun yarattığını düşünüyorum. Hemen sınırları çiziyoruz ve sorun da burada başlıyor. Her erkeğin içinde bastırılmış kadınlık duygusu, her kadının içinde de bastırılmış erkeklik duygusu vardır. Ben yazarken de benim içimde bastırdığım o kadınlık duygusu ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda okur da bunu anlamayabiliyor. Okur, bazen, ‘Bunu kesin bir kadın yazmıştır fakat siz altına imzaınızı atıyorsunuz’ diyor. ‘Bir erkek bir kadının düşüncelerini nasıl bu kadar güçlü ifade edebilir’ diye düşünüyorlar. İşte bu yüzden cinsiyet karşıtı bir insanım. Ne kadınlığa inanırım ne erkekliğe. İnandığım tek şey insan olmak.

    ‘Hayatım boyunca erkekleri otoban yoluna benzettim’

    Hayatım boyunca erkekleri otoban yoluna benzettim. Dümdüz ve renksiz... Ama kadınları özellikle Ege ve Akdeniz sahillerindeki denize inen girintili çıkıntılı yollara benzetirim. Asla hız yapamazsınız ve her girinti ve çıkıntıda karşımıza ne çıkacağı belli değildir. Hayatın kendisi kadın, hikayenin kendisi kadın. Kadın hikayeleri, erkek hikayelerine göre daha renkli.”

    Akyüz, şöyle devam etti: “Hiçbir zaman hedefim çok satan bir yazar olmak değildi, uzun vadede okunan bir yazar olmaktı. Bunu yaparken de bir ‘raf yazarı’ olmaktı hedefim. 14 kitabım var belki on dördünün de kitapçılarda raf yeri yoktur. Ama bunların bir kısmı kitapçıların raflarında duruyor.”

    Etiketler:
    Erkek, Kadın, Roman, Cinsiyetçilik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet