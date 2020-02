‘Garsonların Birliği’ tiyatro severlerle buluşuyor: 'Amerika’da gülümseyen cazcılar, arkada işlenen cinayetler'

Dünyayı ilginç bir restorandaki garsonların merakı ve başlarına gelenler üzerinden ele alan oyun ‘Garsonların Birliği’nin yazarı ve yönetmeni Barış Yücedağ, Serhat Sarısözen’e konuştu.

Barış Yücedağ’ın yazıp yönettiği Garsonların Birliği dünyayı bir restorana sığdırarak hepimizin başına gelen, seyirci kaldığımız olayları iki meraklı garson üzerinden ele alırken, aynı zamanda her an her yerde dayatılan iş, mesai ve çalışmak gibi kavramların sınırlarında geziniyor.

Yücedağ, “Oyun, İki garsonun çalıştıkları caz restoranında, tesadüf eseri yaşadıkları olayları merak etmelerini ve bu merakın peşine gitmelerini anlatıyor. Olaylar yaşadığımız dünyadaki birtakım olaylara tekabül ediyor mu buna izleyenler karar verecek. Oyun, iki garsonun bazı kriminal olayları takip etmelerini anlatıyor” diye konuştu.

Yücedağ, Bitiyatro’da 22 Ocak’ta prömiyer yapan oyunları için “Hem günümüzü hem 1940’lı yılları kapsayacak şekilde Amerika’da caz ortamında gülümseyen cazcılar, arkada işlenen cinayetler bizim bu sözleri yazmamıza, bu müzikleri oluşturmamıza vesile oldu” dedi.

Mahir Akgündoğdu ve Arda Kaptanlar’ın 80 dakika boyunca çeşitli rollere büründüğü, Arda ‘Rojo’ Özkan, Onur Güney Kumaş ve Yasin Soyöz’ün özgün besteleri ve canlı performanslarıyla renklendirdikleri Garsonların Birliği’nin dekor tasarımını Emre Güngör, ışık ve ses tasarımını Özkan Barış Özdemir, sahne amirliğini Zeynel Orak, asistanlığını ise İlayda Bağlamaç ve Gamze Cankara yaptı. Oyunun afişini Elisa Balcı çizdi, fotoğraflarını Volkan Erkan çekti.

Oyun, Bitiyatro’da 7-11-13-26 Şubat tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.