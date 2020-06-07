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    Murat Ongun: Farklılık yarattığınızda ayağınızı kaydırmaya çalışacak insan çok olur

    Gündem Dışı
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    https://tr.sputniknews.com/gundem_disi/202006071042208297-murat-ongun-farklilik-yarattiginizda-ayaginizi-kaydirmaya-calisacak-insan-cok-olur/

    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Hangi işi yaparsanız yapın onu çok iyi yaparsanız çok düşmanınız olur. Farklılık yarattığınızda sizi yok etmeye çalışacak, ayağınızı kaydırmaya çalışacak insan çok olur” dedi.

    Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in bu haftaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’du. Ongun’la bu ay yayınlanan, tutkulu ve saplantılı bir aşkı konu alan romanı ‘Karanlık Hikaye’ üstüne konuşuldu.

    Ongun, “Romandaki merak ve heyecanı her zaman diri tutmaya çalıştım. Hikayemin merak uyandırıcı olduğunu düşünüyorum, umarım okuyanlar da aynı şeyi düşünüyordur” ifadelerini kullandı.

    ‘Bizzat yaşadığım bazı hususlar da romanın içinde’

    Romanın yaratım sürecine ilişkin olarak Ongun, “Kitap bir kurgu, hayal ürünü ama benim bizzat yaşadığım bazı hususlar da romanın içinde yer aldı. (Ana karakter Haldun’un sırdaşlığına ithafen) Sırdaş biri olduğumu söyleyebilirim. Ben de biriktiririm, bana söylenen sırlar benim içimde kalır” diye konuştu.

    ‘Birçok gazetecilik olayını yerinde izledim’

    Murat Ongun
    © DHA /
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın sözcüsü olana kadar büyük bir televizyonculuk geçmişi de olan Ongun, şunları söyledi:

    “2001 krizine kadar gazetecilerin, televizyoncuların, muhabirlerin hayatı iyiydi. Krize kadar bir çok ülkeye gidip haber yaptım fakat krizden sonra bırakın başka ülkelere göndermeyi kurumlar, muhabirlerini yakın ilçelere bile gönderemediler. O zaman muhabirliğini tadı bende kaçmaya başladı çünkü ben, Kosova’daki savaşı da takip ettim; teröristbaşı Öcalan’ı aylarca İtalya’da da takip ettim, Alaattin Çakıcı’nın Fransa’daki yargılamasına da katıldım. Birçok gazetecilik olayını yerinde izledim. Büyük krizde her yer sarsılınca, her şey altüst oldu. Muhabirlik yapmanın da benim için bir anlamı kalmamıştı.

    Hangi işi yaparsanız yapın onu çok iyi yaparsanız çok düşmanınız olur; onu kavgacı bir biçimde yaparsanız da aynı şekilde çok düşmanınız olur. Bir farklılık yarattığınızda sizinle mücadele edecek, sizi yok etmeye çalışacak, ayağınızı kaydırmaya çalışacak insan çok olur. Fakat siz, kabuğunuza çekilseniz artık hedef olmaktan çıkarsınız. Yeni gelen kişiyle uğraşmaya çalışırlar.”

    Program sunucusu Serhat Sarısözen’in romandaki sevişme betimlemelerinin cüretkâr olmayışı, genel okuyucuyu rahatsız etmeyecek boyutta yalın kaleme alınışına ilişkin yaptığı tespite ve İBB’deki mevcut görevindeki sorumluluğunun bu betimlemeleri daha sade tutarken kendisini kısıtlayıp kısıtlamadığına ilişkin olarak Ongun, “Bunlar benim kendi otosansürüm oldu. Buradan troller bir sayfayı alabilirler ve bana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Ekrem İmamoğlu’na saldırmaya gayret edebilirlerdi. İstismarın bir hayli fazla yaşandığı bir dönemi geçiriyoruz. Kötü kalpli insanlara bir fırsat vermek istemedim” dedi. (soldan sağa Serhat Sarısözen-Murat Ongun)
    © Sputnik /
    Program sunucusu Serhat Sarısözen’in romandaki sevişme betimlemelerinin cüretkâr olmayışı, genel okuyucuyu rahatsız etmeyecek boyutta yalın kaleme alınışına ilişkin yaptığı tespite ve İBB’deki mevcut görevindeki sorumluluğunun bu betimlemeleri daha sade tutarken kendisini kısıtlayıp kısıtlamadığına ilişkin olarak Ongun, “Bunlar benim kendi otosansürüm oldu. Buradan troller bir sayfayı alabilirler ve bana, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Ekrem İmamoğlu’na saldırmaya gayret edebilirlerdi. İstismarın bir hayli fazla yaşandığı bir dönemi geçiriyoruz. Kötü kalpli insanlara bir fırsat vermek istemedim” dedi. (soldan sağa Serhat Sarısözen-Murat Ongun)

    Belediyedeki çalışmalarına ilişkin olarak da konuşan Ongun, “Belediyeciliğin bana kattığı en önemli şey şu: Kimseye önyargılı yaklaşmama ve kimsenin düşüncesini uzaktan okumama. İletişim fakültesinde okuyanların, toplumun fotoğrafını doğru çekebilmeleri için en azından birkaç ay belediyede staj yapması lazım. Öyle plazalardan bu iş olmuyor. Eminim iletişim fakültesinde okuyan öğrenciler bir yıl belediyede staj yapsa, gazetecilik hayatına çok büyük katkısı olur” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Gazeteci, staj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kitap, Murat Ongun
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