Haluk Özdil: Orwell’i günümüz gençleri sosyalist sanıyor, kendisi bildiğiniz faşistti

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu araştırmacı yazar Haluk Özdil’di. ‘Örümceğin Ayak İzi’, ‘Reis’in Altı Saati En Kritik Gece: 15 Temmuz’, ‘Kod 5’, ‘Seçilmişler’, ‘Şarkısını Söylüyordu Deniz’, ‘Kod Adı Pegasus’ gibi çok satan kitapların yazarı Haluk Özdil, son kitabı ‘Dijital Tapınak’ı canlı yayında anlattı.

‘Orwell bildiğiniz faşistti’

‘İnsan zekası, yapay zekanın yanında cüce kalacak’

“George Orwell’i günümüz gençleri sosyalist sanıyorlar. Oysaki Orwell, bildiğiniz faşistti” diye konuşan Özdil, “Hintlilerden de esmer tenli Asyalılardan da hiç hoşlanmayan bir insandı. Hayvan Çiftliği de 1984 adlı eseri de İngiltere Propaganda Bakanlığı’ndan büyük paralar karşılığında yazıldı. İngiltere ve Amerika daha sonra bu kitapları dünyaya servis etti. Orwell siparişi aldı ve zevkle yazdı. Sosyalizmi aşağılamak için yazdı. Bugün insanlar Orwell’in kapitalizmi aşağılamak için yazdığını sanıyor. Hayır!” ifadelerini kullandı.

Özdil, “Yapay zekaya bir algoritma yükleniyor ve bu her seferinde kendisini değiştirmeye başlıyor. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? O kadar çabuk kendini geliştiriyor ki bir süre sonra insan zekası, yapay zekanın yanında cüce kalacak. Bizi aşağılayacaklar. Korkunç bir şey bu, durdurulması gerekiyor. Rothschild Ailesi dünyayı ele geçirmek, Tek Dünya devleti kurmak istiyor” şeklinde konuştu.

‘Boynuzsuz’ klip göremiyorum’

Özdil, “Pop yıldızlarının kliplerine baktığımda ‘boynuzsuz’ bir klip göremiyorum. (Şeytan) figürlerinin hiçbirisi rastlantı değil. Salgın da biliniyordu. Bu kadar insan niye ölmeye devam ediyor? Bunların hepsinin bilinçli olarak yapıldığına inanıyorum. Evet, bu ölümler de bilinçlidir!” dedi.

‘Sizi hackleyebilecek, tek tuşla öldürebilecek’

“Elon Musk’ın yaptığı hareket planlı programlı ve hepsi propaganda amacı taşıyor” diyen Özdil, şunların söyledi:

“Çocuğuna, uzaylı bir oyuncağın ismini verdi. Musk, ‘neuralink’le beynimize kabloları soktuğunu itiraf etti. Artık okula da ihtiyaç duymayacaksınız, birçok dili 7 dakikada öğreneceksiniz diyor.”

Programın sunucusu Serhat Sarısözen’in, ‘Bu kötü şey mi?’ sorusu üzerine Özdil, “Sizi hackleyebilecek, tek tuşla sizi öldürebilecek. İstedikleri bizim bilgi sahibi olmamız değil, bizi nefes alamaz hale getirmek. Düşüncemizi okuyacaklar!” ifadelerini kullandı.