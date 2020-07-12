Yazar Gezer: Roman gibi şiir yazmak ya da tam tersini yapmak çok arzuladığım bir şey değil

RS FM'de yayınlanan Serhat Sarısözen ile Gündem Dışı programına konuk olan yazar Fatih Gezer, "Roman gibi şiir yazmak ya da şiir gibi roman yazmak benim çok arzuladığım bir şey değil" dedi.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu yazar Fatih Gezer’di. Cinai romanı ‘Ölülerin Kıraathanesi’nde çocukken yaşadığı Aksaray’dan etkilendiğini belirten Gezer, “Çocukluğumda ‘Yerli Teksas’ diyorlardı Aksaray için. Çoğunlukla bir silah, kavga sesine uyanırdınız. Bugün bu anlattıklarım, birçok insan için bir distopya gibi görünebilir. Hırsızın çok olduğu bir yerdi, insanlar camları kapalı yatarlardı. Bir yazar için bu anlattıklarımın bir nimet olduğunu çok sonra fark ettim” ifadelerini kullandı.

‘Ayakları yere basan bir roman’

Romanında bir kıraathanedeki cinayeti işleyen Gezer, şunları söyledi: “Eskiden yaşadığım yerde de birçok kahvenin önünde polis arabaları beklerdi. Onların duruş sebebi olayları önlemek değildi. Bugün artık bunların yaşandığını düşünmüyorum. O zamanlar kumar masasına ortak olmak için orada bulunuyorlardı. Romanımın sürreal bir roman olduğu izlenimini yaratmak istemem. Ayakları yere basan bir roman. Hem romandaki karakterlerin yalnızlığını görüyoruz hem de önyargılarını... İsimler, roman karakterleri hakkında ipucu veriyor. Bu, post modern edebiyatın içinde pek de yer almıyor. Tanzimat döneminde ve bizim ilk Cumhuriyet dönemi edebiyatında kullanılan unsurlar. Ben bundan keyif alıyorum. Roman gibi şiir yazmak ya da şiir gibi roman yazmak benim çok arzuladığım bir şey değil. Romanın başından sonuna önyargıların sizi nasıl farklı ele geçirdiğini, nerelerde hata yaptığınızı da gösteren bir roman olduğunu düşünüyorum."