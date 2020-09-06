‘Lacivert’ için Netflix ile görüştüğünü açıklayan Mazer: +18 sahne istediler, kitabın hamurunda olmadığından istemedim

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan 'Lacivert’in yazarı Tuğba Y. Mazer, "Yapımcılarla konuştuğumuzda +18 sahne koymak istediler. Bunu istemediğimi söyledim çünkü kitabın kumaşında bu yok. Kitap 10 yaşına kadarki okurlar için de yazıldı. 10-12 yaşındaki okuyucularıma sen bunu izleyemezsin diyemem” ifadelerini kullandı.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in bu hafta stüdyo konuğu bilim-kurgu üçlemesi 'Lacivert’in yazarı Tuğba Y. Mazer’di.

‘Erkek karakterin fantastik bir karakter olmasını istemedim’

Lacivert’e ilişkin Mazer, “Evden kaçan bir kız hayal ettim. Bu kızın zor bir hayatı olacaktı. Bir şeyleri elde etmek için çabalayan ve bunun için savaşan bir karakter olmasını istedim. Erkek karakterin ise fantastik bir karakter olmasını istemedim. Çünkü çeviri kitaplarda Türkiye’de bunlardan yeterince vardı. Amacım aksiyon yazmaktı. Bu aksiyonun da kozmopolit bir yerde, İstanbul’da geçmesini istedim” dedi.

Mazer, “Çocukluğum zor geçti. Çok fazla okumayı seviyordum, çok da hızlı okurum. Aksiyon ve bilim-kurgu filmlerin hayranıyım. Üniversiteden beri yazma deneyimlerim hep oldu. Yazarlık benim için ruhumu besleyen, aşkla yaptığım bir şey” diye konuştu.

‘Düşük bir bütçeyle yapılırsa çocuk oyuncağına döner’

Lacivert’in Netflix yapımı olarak da izleyiciyle buluşması için yapımcıların kendisiyle görüştüğünü açıklayan Mazer, şunları kaydetti:

“Lacivert, hakkıyla yapılırsa çok ciddi bir bütçeye ihtiyaç duyan bir proje. Düşük bir bütçeyle yapılırsa çocuk oyuncağına döner. Asla böyle bir şey istemiyorum, ticari bir kaygım yok. İzlediklerinde insanların ‘Türkiye’de de böyle bir iş yapılıyormuş, vay be!’ diyecekleri bir proje olsun istiyorum. Yapımcılarla konuştuğumuzda +18 sahne koymak istediler. Bunu istemediğimi söyledim çünkü kitabın kumaşında bu yok. Kitap 10 yaşına kadarki okurlar için de yazıldı. 10-12 yaşındaki okuyucularıma sen bunu izleyemezsin diyemem. Genel bir kitleye hitap etmesini istiyorum. Ticari bir kaygım yok.”