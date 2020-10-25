Yazar Sevimay: İyi çeviri yapabilmeniz için Türkçe olarak derdinizi çok iyi anlatabilmeniz lazım

Yazar Fuat Sevimay, “İngilizcede, Fransızcada at koşturmanız tabi ki önemli ama iyi çeviri yapabilmeniz için Türkçeye aşık olmanız lazım. Türkçe olarak bir derdi çok iyi anlatabilmeniz lazım” dedi.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu yazar-çevirmen Fuat Sevimay’dı.

Başta Orhan Kemal Öykü Ödülü olmak üzere yazdığı ve çevirdiği eserleriyle sayısız ödülün sahibi olan Fuat Sevimay’ın 4. romanı ‘Benden’iz James Joyce’, İrlandalı ünlü yazar James Joyce’un birçok eserini Türkçeye kazandıran Fuat Sevimay’ın, James Joyce’a zamanda yolculuk yaptırarak onunla İstanbul’da karşılaşmasını ve sonrasını konu alıyor.

“Nasıl okumak istiyorsam öyle yazıyorum, benim dilim mizahi ve eğlenceli” diyen Sevimay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkçe’ye aşığım. İngilizcede, Fransızcada at koşturmanız tabi ki önemli ama iyi çeviri yapabilmeniz için Türkçeye aşık olmanız lazım. Türkçe olarak bir derdi çok iyi anlatabilmeniz lazım. Ben o konuda iyiyim, mütevazi davranmayacağım. Bir de Joyce’la çok iç içe geçtim. Sadece eserlerini çevirmek değil, hayatını anlamak noktasında da ciddi çaba sarf ettiğimi düşünüyorum”.

“Birbirimizi anlamaktan başka daha güzel yapabileceğimiz bir şey yok” diyen Sevimay’ın ‘Benden’iz James Joyce’ adlı kitabı dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan James Joyce'u ve eserlerini daha iyi anlamak, hatta onunla arkadaş olmak isteyenler için bir imkân sunuyor okurlara. Fuat Sevimay’ın kaleminden gizemli, komik ve tanıdık bir roman.