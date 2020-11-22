Merdan Yanardağ: Türkiye, NATO’ya girişiyle birlikte, kendi aydınlarını inkar yoluna giderek tasfiye etmeye başlamıştır

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu, gazeteci Merdan Yanardağ’dı.

Yanardağ, “Türkiye, NATO’ya girişiyle birlikte kendi evlatlarını, kendi aydınlarını inkar yoluna giderek tasfiye etmeye başlamıştır. Türkiye’de 10 aydın saydığınızda bunların 9’unun sürgün edildiğini veya büyük acılar çektiğini görürsünüz. Türkiye, Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ı bile hapse atmış bir siyasi geçmişe sahiptir” dedi.

‘Sovyetler Birliği, Kurtuluş Savaşı’na yardım eden tek ülkeydi’

Yanardağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun nedeni şu: Soğuk Savaş döneminde Türkiye, özellikle 2.Dünya Savaşı’nda izlediği yanlış politika nedeniyle NATO’ya üye olmaya çalıştı. Atatürkçü, Kemalist aydınlarını komünistlikle suçlayarak, Rusya yanlışı olduğunu varsayarak baskı altına almaya başladı. Oysa ki dönemin Sovyetler Birliği, Kurtuluş Savaşı’nda yardım eden tek ülkedir. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ankara Hükümeti’ni tanıyan ilk ülkedir. Böyle olmasına rağmen Türkiye’de Rus salatasının adı bile Amerikan salatası olarak değiştirilmiştir. Dünya’da Amerikan salatasının bulunduğu tek ülke Türkiye’dir. Amerika’da bile Amerikan salatası yoktur! Cumhuriyet’in kendi evlatlarına kıyan bir tarihi vardır. Bu durum, kesintilerle günümüze kadar geldi. Yaşar Kemal’in ömrü hapslerde geçti. Orhan Kemal, Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz böyle. Türk aydınının dramıdır bu.”

‘Böyle bir ülkede bağımsız bir basının olduğunu söylemek imkansız’

Yanardağ, Türkiye’deki medyanın güncel durumunu ise şöyle değerlendirdi:

“Haber kanallarının 27 saat boyunca Maliye Bakanı’nın istifa ettiğini haber yapmaması rezalet. Böyle bir ülkede bağımsız bir basının olduğunu söylemek imkansız. Türkiye’de Sayın Erdoğan ya da Sayın Erdoğan adına konuşan birisi konuşmadıkça o haber yayınlanamıyor. Bu, Türkiye açısından çok acıklı, berbat bir durumdur... Bazı kanalların nasıl hala izlenebildiğini anlayamıyorum. İzleyicisine yalan söylemiş, haberi gizlemiş. Neyine güveneceksiniz bunun.”