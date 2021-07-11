Yazar Aklan: Elimden gelse mutlu olmayan insanı dışarı çıkartmam, mutluluğu zorunlu hale getiririm

Eğitimci-yazar Rıdvan Aklan son romanı ‘Mutluluk Yaka Paça’ ile Gündem Dışı'na konuk oldu.
Aklan, şunları kaydetti:
“ 2021 yılındayız ama ne kadar acı! Bizim insanımız halen kendi istediği okulu okuyamıyor, kendi istediği mesleği yapmıyor, kendi istediği hayatı yaşamıyor. Kendi istediği hayatı yaşamayan insanın mutlu olmasını, yuva kurmasını, kurduğu yuvada mutlu çocuklar yetiştirmesini bekliyoruz! Her şey dönüp dolaşıp mutluluğa geliyor. Mutlu olmayan anne-baba çocuğunu ne kadar mutlu edebilir? Mutlu olmayan öğretmen, öğrencisini ne kadar mutlu edebilir? Mutlu olmayan bir elektrik ustası yaptığı işte başarılı olamayıp, yaptığı işin iyi olmasını ne kadar sağlayabilir? Mutluluk bence her işte olmazsa olmazdır. Elimden gelse mutlu olmayan insanı dışarı çıkartmam, mutluluğu zorunlu hale getiririm."
Aklan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Örneğin bir öğretmenin hayali pastacılıksa, öğretmenlik yaparak ne kadar mutlu olabilir? Keşke herkes yetişkin olduktan sonra korkmasa; yeni meslekler, yeni kapılar arasa; kendi iç dünyasına dönebilse."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)