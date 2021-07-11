Yazar Aklan: Elimden gelse mutlu olmayan insanı dışarı çıkartmam, mutluluğu zorunlu hale getiririm

Yazar Aklan, “Mutluluk bence her işte olmazsa olmazdır. Elimden gelse mutlu olmayan insanı dışarı çıkartmam, mutluluğu zorunlu hale getiririm” dedi.