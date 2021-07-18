Dr. Emre: Gazetecilik hep kriz içinde bir meslek oldu ve bu kriz gittikçe derinleşiyor

Dr. Perrin Öğün Emre, “Gazetecilik hep kriz içinde bir meslek oldu ve bu kriz gittikçe derinleşiyor. Hem Türkiye’deki iktidar nedeniyle hem de yapısal bazı dönüşümlerle derinleşiyor” dedi.

Günden Dışı’nda stüdyo konuğu Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi Dr. Perrin Öğün Emre’ydi.

‘Gazetecilikte öze dönme çabası’

Dr. Emre, “Gazeteciliğin endüstrileşmesi, haberin metalaşmasıyla birlikte özden o kadar koptuk ki, gazeteciliğin özü buydu… Doğruyu yakalama, kamu bekçiliği yapma, yurttaşa hitap etmeydi. Yapısal değişiklikler ve siyasal baskılar nedeniyle özden o kadar koptuk ki isimlendirmelerle ‘aktivist gazetecilik’ diyoruz, ‘hak temelli gazetecilik’ diyoruz, öze dönme çabası, her seferinde hatırlatma çabası gibi geliyor bana” ifadelerini kullandı.

Emre, şöyle devam etti:

“Gazetecilik hep kriz içinde bir meslek oldu ve bu kriz gittikçe derinleşiyor. Hem Türkiye’deki iktidar nedeniyle derinleşiyor hem de yapısal bazı dönüşümlerle derinleşiyor... Eşitsizliklerin de medya sektöründe yer alması şaşırtıcı değil. Gerek dağıtım gerek kağıt gibi birçok unsurla giderek pahalılaşan bir endüstri bu. Ve dijital bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşme ayak uydurmaya çalışan sektör ve meslek var. Fakat bunun yanında sansür ve otosansür uygulamalarının olduğu, demokratik olmayan ama yeni medya araçlarıyla demokratikleşmeye meyilli fakat siyasi iklim olarak buna uygun olmayan bir paradoksal durum söz konusu. Bir bocalama dönemi yaşıyor sektör.

‘Okuyucular almama pratiği geliştiriyor’

Bir aktarıcılık ve propagandacılık söz konusu, ‘havuz medyasında’ haberlerin daha standart ve niteliksizleştiğini görüyoruz. Bu da tabii ki trajları etkiliyor, satış rakamları düşüyor. Haber alamayacaksanız bir gazeteyi niye satın alasınız? Okuyucular da buna ilişkin bir almama pratiği geliştiriyor.”