Yazar Aytulun: Fenomenlerin sosyal medyada hep yansıttıkları şu; 'Çok mutluyum, hep geziyorum, derdim tasam yok'

Yazar Aytulun, “Fenomenlerin sosyal medyada hep yansıttıkları şu: ‘Ben çok mutluyum’, ‘Hep geziyorum, derdim-tasam yok’” dedi.

Yazar Ece Aytulun, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.

‘Baba Ben Fenomen Oluyorum’ adlı romanında, ana karakter Selin Mermer’in ekran kariyeri ve fenomen olma merakını anlatan Aytulun, yazım sürecinde etrafındaki birçok fenomen ve influencer’ı gözlemleyerek karakteri yarattığını belirtti.

Aytulun, “Gördüğüm 15 - 20 influencer, YouTuber, fenomen hakkında duyduklarımdan ve gözlemlediklerimden ana karakteri kurguladım” dedi.

‘Yeni mezun olmuş gençlerin ilk işlerinin bu olmasını eleştirdim'

Bir medya kuruluşunda oyuncu koordinatörü olarak çalışan ve işi gereği çok sayıda fenomenle de çalışma imkanı bulan Aytulun, “Yazarken çok eğlenerek yazdım. Fenomenlerin sosyal medyada hep yansıttıkları şu: ‘Ben çok mutluyum’, ‘Hep geziyorum, derdim tasam yok’. Okuldan yeni mezun olmuş gençlerin ilk işlerinin bu olmasını ya da bu hayallerini eleştirmek istedim” diye konuştu.

‘Fotoğrafların altındaki olumsuz yorumların silinmesini tercih etmiyorlar’

Sosyal medya fenomenlerinin alışkanlıklarına ilişkin de konuşan Aytulun, şunları söyledi:

“Saatlere çok dikkat ediyorlar. Paylaşım saati denilen bir şey var. Paylaşım, iş çıkış saatine denk gelecek. İnsanların sosyal medyada en fazla olduğu an mesela Pazar günleri iyi bir fotoğraf patlatılabilir… Fotoğrafların altındaki olumsuz yorumların silinmesi de fenomenlerin tercih etmediklerinden. Çünkü fanlarının o yoruma hemen cevap vermesi gerekiyor. Sayfadaki etkileşim önemli.”