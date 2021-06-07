İçişleri Bakanı Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını söyleyerek, "Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" dedi.
Farklı nedenlerle boş bulunan 752 mahalle veya köyde muhtarlık, ihtiyar heyeti için seçim yapılacak. Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için sandık başına gidilecek.
Cumhuriyetçi Parti'nin tek siyah senatörü Tim Scott'un ABD'nin ırkçı bir ülke olmadığı savına katıldığını belirten Demokrat Partili Başkan Biden, durumu 'köleciliğin ve o dönemin Jim Crow yasalarının siyahları fırsatlara erişimde geride bırakmasından' ibaret gösterdi.