İçişleri Bakanı Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını söyleyerek, "Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" dedi.