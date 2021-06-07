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    güney
    • Son güncelleme: 17:08 05.06.2021
      17:08 05.06.2021

      Bakan Soylu: Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi atağa kalkacak

      İçişleri Bakanı Soylu, temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisinin atağa kalkacağını söyleyerek, "Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" dedi.

    • Sandık- Zarf- Seçim
      Son güncelleme: 12:06 21.05.2021
      12:06 21.05.2021

      Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da seçim yapılacak

      Farklı nedenlerle boş bulunan 752 mahalle veya köyde muhtarlık, ihtiyar heyeti için seçim yapılacak. Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için sandık başına gidilecek.

    • Joe Biden
      Son güncelleme: 16:36 30.04.2021
      16:36 30.04.2021

      Biden: Amerikalıların ırkçı olduğunu düşünmüyorum

      Cumhuriyetçi Parti'nin tek siyah senatörü Tim Scott'un ABD'nin ırkçı bir ülke olmadığı savına katıldığını belirten Demokrat Partili Başkan Biden, durumu 'köleciliğin ve o dönemin Jim Crow yasalarının siyahları fırsatlara erişimde geride bırakmasından' ibaret gösterdi.

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