Eski Peru Devlet Başkanı Fujimori hastane yatağında af diledi

Peru'da yolsuzluk ve insan hakkı ihlallerinden 25 yıl hapse mahkum edilmesine rağmen sağlık durumu nedeniyle affedilen eski devlet başkanı Alberto Fujimori, Peru halkından kendini affetmelerini istedi. Fujimori kendisi için af çıkaran Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'ye ise teşekkür etti.

© REUTERS/ Mariana Bazo Fujimori için çıkarılan af, Peru'yu sokağa döktü 8

Fujimori hastane yatağında Peru halkından af diledi.

'YURTTAŞLARIN BİR KISMINI YÜZÜSTÜ BIRAKTIĞIMI KABUL EDİYORUM, TÜM KALBİMLE AF DİLİYORUM'

2 gün önce Devlet Başkanı Kuczynski tarafından affedilen tartışmalı eski devlet başkanı "(Eski) Hükümetimin elde ettiği sonuçlarının bir kesimde iyi karşılandığının farkındayım. Ancak yurttaşların bir kısmını yüzüstü bıraktımı kabul ediyorum. Onlardan tüm kalbimle beni affetmelerini diliyorum" dedi.

Kendisini sağlık sorunları nedeniyle affettiği için Kuczynski'ye teşekkür eden Fujimori özgürlüğüne kavuştuktan sonra Kuczynski'nin uzlaşı çağrısını destekleyeceğini belirtti.

Haftasonu düşük tansiyon ve kalp ritmi bozukluğu teşhisiyle hapishaneden hastaneye nakledilen 79 yaşındaki Fujimori'nin affedilmesi ülkede protesto gösterilerine yol açmıştı.

Fujimori'nin 1990 ila 2000 yılları arasındaki sağ hükümeti sırasında işlediği yolsuzluk ve insan hakları ihlali suçlarından aldığı 25 yıllık hapis cezası afla birlikte iptal edilmişti.

KUCZYNSKİ: YENİ SAYFA AÇIN

Devlet Başkanı Kuczynski ise dün yaptığı açıklamada da affa karşı Protesto gösterileri yapan Perulular'ın 'yeni bir sayfa' açmasını istemişti.

Muhalifleri Kuczynski'yi af karşılığında iktidarda kalmasına yardım etmesi için Fujimori ile anlaşma yapmakla suçluyor.

Zira af kararı Kongre'de Fujimori'nin çocuklarının lideri olduğu partilere bağlı vekillerin devlet başkanının yolsuzluktan azledilmesinin önüne set çekmesinin ardından gelmişti.