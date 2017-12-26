Kayıt
23:34 26 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori

    Eski Peru Devlet Başkanı Fujimori hastane yatağında af diledi

    © REUTERS/ Guadalupe Pardo
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Peru'da yolsuzluk ve insan hakkı ihlallerinden 25 yıl hapse mahkum edilmesine rağmen sağlık durumu nedeniyle affedilen eski devlet başkanı Alberto Fujimori, Peru halkından kendini affetmelerini istedi. Fujimori kendisi için af çıkaran Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'ye ise teşekkür etti.

    Peru - Alberto Fujimori - af- protesto
    © REUTERS/ Mariana Bazo
    Fujimori için çıkarılan af, Peru'yu sokağa döktü
    8
    Fujimori hastane yatağında Peru halkından af diledi.

    'YURTTAŞLARIN BİR KISMINI YÜZÜSTÜ BIRAKTIĞIMI KABUL EDİYORUM, TÜM KALBİMLE AF DİLİYORUM'

    2 gün önce Devlet Başkanı Kuczynski tarafından affedilen tartışmalı eski devlet başkanı "(Eski) Hükümetimin elde ettiği sonuçlarının bir kesimde iyi karşılandığının farkındayım. Ancak yurttaşların bir kısmını yüzüstü bıraktımı kabul ediyorum. Onlardan tüm kalbimle beni affetmelerini diliyorum" dedi.

    Kendisini sağlık sorunları nedeniyle affettiği için Kuczynski'ye teşekkür eden Fujimori özgürlüğüne kavuştuktan sonra Kuczynski'nin uzlaşı çağrısını destekleyeceğini belirtti.

    Alberto Fujimori
    © REUTERS/ Enrique Castro-Mendivil
    Peru'da bir yolsuzluk hikayesi: Fujimori affedildi
    Haftasonu düşük tansiyon ve kalp ritmi bozukluğu teşhisiyle hapishaneden hastaneye nakledilen 79 yaşındaki Fujimori'nin affedilmesi ülkede protesto gösterilerine yol açmıştı.

    Fujimori'nin 1990 ila 2000 yılları arasındaki sağ hükümeti sırasında işlediği yolsuzluk ve insan hakları ihlali suçlarından aldığı 25 yıllık hapis cezası afla birlikte iptal edilmişti.

    KUCZYNSKİ: YENİ SAYFA AÇIN

    Devlet Başkanı Kuczynski ise dün yaptığı açıklamada da affa karşı Protesto gösterileri yapan Perulular'ın 'yeni bir sayfa' açmasını istemişti.

    Muhalifleri Kuczynski'yi af karşılığında iktidarda kalmasına yardım etmesi için Fujimori ile anlaşma yapmakla suçluyor.

    Zira af kararı Kongre'de Fujimori'nin çocuklarının lideri olduğu partilere bağlı vekillerin devlet başkanının yolsuzluktan azledilmesinin önüne set çekmesinin ardından gelmişti.

    İlgili konular:

    Washington Post: Erdoğan, Fujimori'nin yolunda
    Peru liderinden 'yaklaşık 800 bin dolarlık rüşvet' iddiasına yanıt: Ne onurumdan ne de değerlerimden...
    Etiketler:
    Af, insan hakkı ihlalleri, Protesto, Yolsuzluk, Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, Peru
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2046 yılında Rusya
    2046 yılında Rusya’da yaşam nasıl olacak?
    Karikatür
    Rus firkateynine Kuzey Denizi'nde İngiliz refakati
    Suriye bayrağı
    Suriye: Zafere giden yol

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam