Maduro'dan asgari ücrete yüzde 40 zam

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Dış borcu yeniden yapılandırma kararı alan Maduro: Gerçek bir mali zulümle karşı karşıyayız

Maduro, televizyondan yayınlanan yıl sonu konuşmasında, asgari ücrete yapılacak zammın ABD'nin ülkeye karşı açtığı ekonomik savaştan 'işçileri koruyacağını' belirtti.

BBC'nin haberine göre Maduro, konuşmasının büyük bölümünde Venezüella'da yaşanan sorunlardan dış güçleri sorumlu tutarak, ABD gibi ülkelerin Venezüella'nın petrol endüstrisini sabote ettiğini ileri sürdü.

Haberde, asgari ücrette yapılacak artışın, ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı ülkedeki enflasyon oranını daha da artıracağından endişe edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Maduro, geçen yıl nisan ayı sonunda, asgari ücretin 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 60 oranında artırılacağını söylemiş ve birkaç eyalette yüzlerce yeni konutun anahtarının yetkililerce halka dağıtılacağını belirtmişti.