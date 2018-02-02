ABD'ye göre Venezüella'da askeri darbe olasılığından ümit kesilmez

ABD Dışişleri Bakanı, 1999'dan beri ABD destekli darbe girişimlerinin fiyaskoya dönüştüğü Venezüella'dan hala umut kesmediklerini ifade etti. Tillerson, Güney Amerika'da kriz çıktığında ordunun müdahale etmesi geleneğinin Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya karşı tekrarlanabileceğini öne sürdü.

Latin Amerika'da 5 ülkeyi kapsayan turuna Meksika'dan başlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, öncesinde Teksas Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD'nin başını çektiği ambargolar yüzünden büyüyen ekonomik krizin de etkisiyle siyasi krizlerle boğuşan Venezüella ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'KÜBA'DAN SIĞINMA TALEP ETSİN'

ABD'nin Venezüella'da rejim değişikliğini ya da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesini savunmadığını, ama en kolay çözümün kendiliğinden iktidarı bırakması olacağını öne süren Tillerson, Venezüella'nın 1999-2013 arasındaki Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sosyalist yönetimi emanet ettiği Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini de iddia etti. ''Mutfakta aşırı hararetten duramaz olursa, eminim Küba'da kendisine plaj kenarında güzel bir villa tahsis edecek dostları vardır'' dedi.

​'ORDU DEĞİŞİMİ BAŞLATIR'

''Güney Amerika ülkeleri ve Venezüella'nın tarihinde işler çok kötü gittiğinde, liderlik halka hizmet edemez hale geldiğinde, ordunun değişimi başlattığı zamanlar sık sık görülür'' diye devam eden Tillerson, bununla birlikte Maduro'ya darbe yapılacağına dair ellerinde istihbarat bulunmadığını söyledi.

Tillerson raises prospect of Venezuelan military ouster of Maduro https://t.co/sNyT2IN77n pic.twitter.com/jXmP8d6z09 — Reuters Top News (@Reuters) 1 Şubat 2018

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Venezüella'daki ekonomik krizden 'yolsuzluk yapan ve düşmanlık güden Maduro rejiminin sorumlu olduğunu' öne süren ABD Dışişleri Bakanı, ''Bu insan eliyle gerçekleştirilen bir çöküş. Dünyanın bilinen en büyük petrol rezervleri Venezüella'da ama Venezüella halkı açlık ve hastalık yüzünden ölüyor'' dedi.

Secretary of State Rex Tillerson: The Venezuelan people suffer because of a corrupt regime that steals from its own people. The Maduro regime is squarely to blame and must be held to account. https://t.co/RaY3jGrFdH pic.twitter.com/HQTG3JNB9m — Department of State (@StateDept) 2 Şubat 2018

​YAPTIRIMLARA DEVAM

ABD'nin Küba ve Venezüella'ya yönelik yaptırımlarını, Kanada ile AB'nin insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Venezüellalı bazı yetkillilere uyguladığı yaptırımları öven Tillerrson, Küba ve Venezüella'ya demokrasiye geri dönene kadar baskı uygulamaya devam edeceklerinden söz etti.

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Latin Amerika'da artan Çin ve Rusya varlığının bölgeye ciddi tehdit oluşturduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı, Çin kendi ülkesinin hayrına Latin Amerika'nın kaynaklarını kuruttuğunu, Rusya'nın otoriter rejimlere silah sattığını söyleyerek ''Latin Amerika'nın sadece kendi faydasını düşünen yeni emperyalist güçlere ihtiyacı yok'' dedi. © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da askeri üsse saldıran grup, 'yenilgiye uğratıldı'

NİSANDA SEÇİM VAR

6 yıllık devlet başkanlığı için nisanda düzenlenecek seçimlerde ikinci dönem için yarışacak olan Maduro, ülkede kötü giden her şeyi Amerikan komplosuna bağlayan açıklamalarıyla tanınıyor. Ancak ABD'nin sosyalist yönetime yönelik manevralarının da ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ağustosta ABD destekli eski bir askerin bir üssü ele geçirerek darbe girişiminde bulunmaya soyunması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Maduro muhalifleri de protestolara ara vererek darbe girişimine tepki göstermişti.

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Tillerson'ın Latin Amerika turunda Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar planını açmanın yanısıra Caracas'ı hedef alacağını gösteren açıklamalarına Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sert tepki gösterdi. Küba'yı ziyaret eden Arreaza, Latin Amerika ülkelerine ortak düşman ABD'ye karşı birleşme çağrısı yapıp şunları söyledi:

'EMPERYALİZM KİMSEYE SAYGI GÖSTERMEZ'

''Emperyalizm bizim düşmanımızdır. Trump, Orta Amerikalı göçmenlere ve Venezüella'ya nasıl saldırıyorsa Meksika'ya da aynı muameleyi yapıyor. Emperyalizm hiçbir şeye saygı göstermez.''