Kolombiyalılar sandığa gidiyor: Silah bırakan FARC'ın ilk seçim sınavı

Kolombiya'da Senato’ya 107, Temsilciler Meclisine 171 üyenin belirleneceği seçimler için ülke genelinde 11 bin 231 oy kullanma noktası oluşturuldu.
FARC’a aldığı oy oranına bakılmaksızın Senato'da 5 ve Temsilciler Meclisinde 5 olmak üzere 10 garanti sandalye verildi.
Öte yandan Senato için 944, Temsilciler Meclisi için 1793 olmak üzere toplam 2737 adayın yarışacağı seçimlerin güvenliği için ülke genelinde 116 bin asker görev yapacak.
Özellikle Norte de Santander ve Cauca yönetim bölgelerine bağlı 12 kentte yasa dışı silahlı grupların varlığından ötürü yoğun güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.
Bu arada seçim güvenliği önlemleri kapsamında ayrıca ülkenin Venezuela ile sınır kapıları da kapatıldı. Sınır geçişleri pazartesi günü saat 06.00'da tekrar başlayacak.
36 milyonun üzerinden seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.
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