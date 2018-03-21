Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın, Uruguay'da malikane, yat ve 2.5 milyonluk Ferrari almış

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da zenginlerin yaşadığı bir sitede bir malikane, bir yat ve 640 bin dolarlık (yaklaşık 2.5 milyon lira) Ferrari otomobil aldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre, binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikane, Ferrari marka bir araç ve bir yat almış.

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar! Ferrari ve yat aldı… İşte malikânesi… https://t.co/pFsZ2qLCz0 pic.twitter.com/kTCEg3Wi6c — Hürriyet Gündem (@huryazarlar) March 21, 2018

​Aydın, malvarlığını Uruguay'a 10 yıl önce giden ve inşaat işçisi gözüken Osman K. adlı bir kişinin üzerine kaydettirmiş.

Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari için komşularına 'Babamın hediyesi' diyen Mehmet Aydın, yatını da ayda 9 bin dolara kiraya vermiş.