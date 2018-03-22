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    Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski

    Peru Devlet Başkanı, 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarının ardından istifa etti

    © REUTERS/ Mariana Bazo
    Güney Amerika
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    Peru'da Kongre'nin, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkında kovuşturma işlemlerinin başlatılmasına karar verdiği Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski kongreye istifasını sundu.

    Kuczynski, televizyondan yaptığı açıklamada, Peru'nun gelişmesinde engel teşkil etmek istemediğini dile getirerek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori
    © REUTERS/ Enrique Castro-Mendivil
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    Görevden alınması için kongrede yarın yapılması planlanan oylama öncesinde, "muhalifler tarafından haksız yere suçlu gösterildiğini" belirterek istifasını sunan Kuczynski, "Ne ülkemin ne de ailemin son zamanlardaki belirsizlik yüzünden sıkıntı çekmesini istiyorum" dedi.

    Kuczynski, geçiş sürecinin Peru anayasasına uygun şekilde olacağını belirtti.

    Kongrenin, Kuczynski'nin istifasını kabul etmesi halinde devlet başkanlığı görevi Devlet Başkanı Yardımcısı Martin Vizcarra'ya geçecek.

    VİDEO SKANDALI

    Kuczynski'nin bazı müttefiklerinin, devlet başkanının görevden azledilmesinin önüne geçmek için bir milletvekilinin desteğini almaya çalıştığının öne sürüldüğü gizlice çekilmiş videolarının ortaya çıkması, ülkedeki siyasi krizi derinleştirmişti.

    Ana muhalefet partisi tarafından sunulan videolardaki görüntülerde, aynı zamanda üst düzey bir hükümet yetkilisi olan Kuczynski'nin avukatının ve eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin oğlunun, milletvekili Moises Mamani'yi, bölgesindeki kazançlı eyalet sözleşmeleri karşılığında devlet başkanını desteklemeye ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

    GEREKLİ OYA ULAŞILAMAMIŞTI

    Kuczynski hakkında, 16 Aralık'ta görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla meclis soruşturması açılması yönünde önerge verilmişti. Kuczynski'nin görevden alınması için 22 Aralık'ta kongrede yapılan oylamada, azil için gerekli 87 oya ulaşılamamıştı.

    Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski
    © REUTERS/ Mariana Bazo
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    Kongrede 15 Mart'ta yapılan oylamada ise 15 milletvekiline karşı 87 milletvekili, Kuczynski hakkındaki yasal sürecin başlatılması yönünde oy kullanmış, 15 milletvekili ise oylamada çekimser kalmıştı.

    Yarın yapılması planlanan oylamada Devlet Başkanının görevinden alınması için kongrenin 87 üyesinin onayı gerekiyor.

    İDDİALARI YALANLADI

    Kuczynski'nin Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.

    Peru Devlet Başkanı, bu iddiaları yalanlayarak 2004-2007 yıllarında Odebrecht'in, şahsına ait danışmanlık şirketine yaptığı ödemelerle ilişkisi olmadığını ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

    Danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, o dönemde Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

    Etiketler:
    Pedro Pablo Kuczynski, Peru
    Topluluk kurallarıTartışma
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