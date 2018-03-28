Kolombiya'da 11 binden fazla aile koka üretiminden vazgeçti

© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi Bolivya lideri, emperyalizme koka yaprağıyla kafa tutuyor

Devlet Başkanlığı Ofisi, 'Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Bitkilerle Mücadele Birimi'nin, Ekvador sınırındaki Putumayo ile komşu eyalet Cauca'da yaşayan 11.385 aile ile koka yaprağı üretiminden vazgeçme anlaşması imzaladığını açıkladı.

Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo'nun anlaşma imzalayan aileleri tebrik ederek bu yöndeki çalışmaların, gelişme ve istikrarın göstergesi olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Yetkililerin anlaşma öncesi ciddi coğrafi zorlukların bulunduğu bölgede söz konusu ailelerle 80'den fazla görüşme yaptığı belirtilen açıklamada, ailelerden 6.779'unun yetiştirici, 3.614'ünün çalışan ve 792'sinin hasatçı olduğu kaydedildi.

Anlaşmanın, artık siyasi hayata geçen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin yanı sıra yerel yetkililerin işbirliği ile imza aşamasına getirildiği kaydedilen açıklamada, ailelerin bundan böyle mısır, patates, pirinç ve fasulye yetiştirilmeye elverişli arazilerde meşru ekonomik faaliyetler yürüteceği vurgulandı.

Kolombiya'da 125.000'den fazla ailenin koka yetiştiriciliğinden gönüllü olarak vazgeçirilmesiyle 95.000 hektardan fazla arazi koka bitkisinden temizlendi.

Koka sökümü yapılan arazilerin 54.000 hektarı bulduğu ülkede hükümet bu rakamı yıl sonuna kadar 115.000 hektara çıkarmayı hedefliyor. Kolombiya'da koka bitkisi sökümünün yanı sıra güvenlik güçlerinin operasyonlarında geçen yıl 416 ton kokain ele geçirilmişti.