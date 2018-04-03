Bolivya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

USGS depremin derinliğini de 557 kilometre olarak açıkladı.
'EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ'
Başkent La Paz'daki San Calixto Gözlemevi son depremin Bolivya'da yaşanan en şiddetli depremlerden biri olduğunu ancak yerin çok derininde yaşandığı için zarar vermediğini duyurdu. Gözlemevi depremin büyüklüğünü de 6.6 olarak duyurdu.
Deprem başkentte ve diğer şehirlerde de hafif şekilde hissedildi.
Ancak Tarija'ya 3.000 kilometre uzaklıktaki Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde bile insanlar deprem nedeniyle binaları tahliye etti.
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