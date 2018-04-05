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    Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva

    Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın cezaevine girmesinin önü açıldı

    © AFP 2018/ Miguel SCHINCARIOL
    Güney Amerika
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    Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yolsuzluk mahkumiyetini temyize götürdüğü sırada serbest kalması yönündeki talebini geri çevirdi.

    Luiz Inacio Lula da Silva
    © REUTERS/ Leonardo Benassatto
    Eski Brezilya lideri Lula yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti
    Yüksek Mahkemede 11 saat süren görüşmenin ardından 6 yargıç, Lula'nın yolsuzluktan 12 yıl hapis cezasına dair temyiz davası görülürken cezaevine gönderilmemesi yönündeki talebini reddetti.

    Mahkemenin 5 yargıcı ise talebin kabulü için oy kullandı.

    Mahkemenin kararı,72 yaşındaki Lula'nın yakında cezaevine gönderileceği anlamına geliyor. Teknik nedenlerle bunun en erken gelecek hafta olabileceği ifade ediliyor.

    'DEMOKRASİ VE BREZİLYA İÇİN TRAJİK BİR GÜN'

    Brezilya'da 2003-2016 yıllarında iktidarda olan İşçi Partisi, kararın ardından Twitter hesabında 'Bugün demokrasi ve Brezilya için trajik bir gün' paylaşımını yaparak  ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için sokaklarda ve her mahkemede Lula'nın adaylığını savunacaklarını duyurdu.

    Ülkeyi 2003'ten 2011'e kadar yöneten ​Lula suçlamaların siyasi nedenlerle yapıldığını ve ekim ayındaki devlet başkanlığı yarışına girmesinin önlenmeye çalışıldığını savunuyor. Lula anketlerde önde gözüküyordu.

    Ülkede 50 yıl sonra devlet başkanlığına yükselen ilk solcu lider olan eski metal işçisi ve sendikacı Lula ülkede tartışmalı bir isim olmayı sürdürüyor. Salı günü Sao Paulo kentinde yaklaşık 20.000 kişi Lula'nın hemen tutuklanması için gösteri düzenlerken, Lula destekçileri de geniş katılımla karşı gösteri düzenledi.

    OTO YIKAMA OPERASYONU

    Luiz Inacio Lula da Silva - Dilma Rousseff
    © REUTERS/ Roberto Stuckert Filho/Brazilian Presidency
    Brezilya'da eski devlet başkanları suç örgütü kurmakla suçlanıyor
    Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve 'Oto Yıkama Operasyonu' olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

    Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

    Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

    Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu.

    Lula, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

    Temyiz Mahkemesi, Lula'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9.5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

    Lula'nın devlet başkanlığı döneminde Brezilya, 30 yıldaki en uzun ekonomik büyüme sürecini deneyimlemiş, hükümet sosyal programlara büyük yatırımlar yapmıştı.

    On milyonlarca kişinin Lula dönemindeki inisiyatifler sayesinde yoksulluktan kurtulması eski devlet başkanının 2 dönem görev yaptıkan sonra makamından ayrılırken popülaritesinin halk arasında yüksek olarak kalmasını sağlamıştı.

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    Etiketler:
    Rüşvet, Temyiz, Cezaevi, OAS, Petrobras, Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya
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