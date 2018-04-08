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    Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula

    Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, polise teslim oldu

    © REUTERS/ Leonardo Benassatto
    Güney Amerika
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    Hakkındaki hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın, polise teslim olduğu bildirildi.

    Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
    © AFP 2018/ Miguel SCHINCARIOL
    Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın cezaevine girmesinin önü açıldı
    Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva federal polise teslim oldu.

    Federal Yüksek Mahkemede çarşamba günü Lula'nın cezasının onanmasının ardından Federal Mahkeme Yagıcı Sergio Moro, Lula'nın cuma günü yerel saatle 17.00'ye kadar polise gönüllü teslim olmasına karar vermişti.

    Cuma günü kararı yerine getirmeyen Lula, geceyi Sao Paulo'daki Metal İşçileri Sendikası binasında geçirmişti.

    AVUKATLARININ İTİRAZI REDDEDİLDİ

    Lula, cumartesi sabahı geçen yıl ölen eşi Marisa Leticia için Sendika Binasının önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

    Lula'ya destek vermek için törene, devlet başkanlığı koltuğunu ondan devralan ve 2016 yılında meclis kararıyla görevinden alınan Dilma Rousseff ile bazı milletvekilleri, senatörler, belediye başkanları, şarkıcılar, sinema yıldızları ve birçok Brezilyalı ünlü katıldı.

    Tören sırasında Federal Yüksek Mahkeme yargıcı Edson Fachin, Lula'nın hapse girmemesi için avukatlarının yaptıkları itirazı reddetti.

    'CÜPPELERİNİ ÇIKARTIP MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ADAY OLACAKLAR'

    Luiz Inacio Lula da Silva
    © REUTERS/ Leonardo Benassatto
    Eski Brezilya lideri Lula yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti
    Sendika binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Lula, hakkındaki suçlamaları reddederek yargıç Moro'nun kendisine karşı kanıt göstermesini istedi.

    Federal Yüksek Mahkemeyi eleştiren Lula, şunları kaydetti:

    "Her kim kamuoyuna dayanarak oy kullanmak istiyorsa cübbesini çıkartıp milletvekilliği için aday olacak. Saklanmıyorum. Korkmadığımı, kaçmadığımı ve masumiyetimi kanıtlayacağımı bilmeleri için gidiyorum. Fikirlerimi tutuklamanın bir yolu yok. Rüya görmeyi bıraktığımda, sizlerin kafasında rüya göreceğim. Lula üzgün olduğunda her şeyin duracağı düşüncesi diye bir şey yok, kalbim sizin kalpleriniz, milyonlarca kalp için atacak. Beni durduracaklarını düşünmek bir işe yaramaz. Durmayacağım çünkü ben bir insanoğlu değilim. Ben bir fikirim."

    DESTEKÇİLERİ BİNADAN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

    Bina önündeki işçi partililer, federal polise teslim olmak için sendika binasından araçla çıkmaya çalışan Lula'ya izin vermezken, polis yetkilileri ise Lula'nın bina içine girilerek kesinlikle alınmayacağını bildirdi.

    Yerel saatle 18.45'te yaya olarak sendika binasından çıkan Lula, kendisini bekleyen federal polis yetkililerine teslim oldu.

    CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Eski Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 2 Ekim 2009’da Rio de Janerio’nun 2016 Olimpiyat Oyunları’nı ağırlamaya hak kazandığını öğrendiğinde mutluluktan gözyaşlarına hakim olamamıştı.
    © AFP 2018/ FRANCK FIFE
    Eski Brezilya lideri Lula'nın mal varlığı donduruldu
    Lula, sağlık kontrollerinin ardından Sao Paulo'daki Congonhas Havaalanı'nda hazır bekleyen federal polis uçağıyla Curitiba'deki cezaevine götürüldü.

    Bu arada Brezilya milletvekili Paulo Teixeira hiç kimsenin hiçbir şeyden korkmadığını ve kendilerinin zorluklardan kaçmayan insanlar olduklarını söyleyerek, "Brezilya bugünden itibaren değişti. Başkan Lula bize ait ve bu Brezilya'yı Lula'nın özgürlüğü için durduracağız. Tüm siyasi haklarına sahip olacak, cumhuriyetin başkanı olacak" dedi.

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    Etiketler:
    Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya
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