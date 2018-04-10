FARC'ın üst düzey ismi 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltında

Hükümetle yaptığı anlaşma ile silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yönetim kurulu üyelerinden Jesus Santrich evinde gözaltına alındı.

Gerçek ismi Seuxis Hernandez Solarte olan FARC'ın sembol isimlerinden Santrich'in gözaltına alındığı bilgisi FARC'ın üst düzey yöneticileri tarafından da doğrulandı.

Ülke basınında, gözaltı kararının ABD'nin bu ülkedeki büyükelçiliğinin isteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU TİCARETİ

Kolombiya Başsavcılığının "yüklü miktarda uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına aldığı Santrich'in başkent Bogota'daki evinde güvenlik güçlerinin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi.

FARC'ın üst düzey isimlerinden Pastor Alape de gözaltı kararı sonrası sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yaptı.

La fiscalía se enfrenta abiertamente contra la paz de Colombia. Hace 30 minutos mientras estábamos en reunión con primera ministra de Noruega, fue allanado y capturado Jesús Santrich. Exigimos respeto por los acuerdos firmados con el Estado colombiano. pic.twitter.com/8DxgKbbI6T — Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) 9 April 2018

​"Başsavcılık açık bir şekilde Kolombiya'daki barışın karşısında yer almıştır" ifadesini kullanan Alape, gözaltı kararının ülkeyi ziyaret eden Norveç Başbakanı Erna Solberg ile barış anlaşması konusunda bir araya gelmelerinin hemen ardından gerçekleşmesine dikkati çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, gözaltı kararıyla ilgili kısa bir süre içinde açıklama yapması bekleniyor.