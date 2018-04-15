Kolombiya: Venezüella hükümetine karşı acımasız olacağız

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Venezüellalı göçmenlere karşı her zaman cömert olduklarını fakat sadece Kolombiya'ya değil tüm bölgeye zarar verdiğini savunduğu Venezüella hükümetine karşı acımasız olacaklarını açıkladı.

© REUTERS / Marco Bello Maduro: Venezüella ne herhangi bir ülkeyi bombalamıştır ne de işgal etmiştir

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezüella hükümetinin sadece Kolombiya’ya değil tüm bölgeye zarar verdiğini ileri sürerek, bu ülke yönetimine karşı acımasız olacaklarını söyledi.

Santos, Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Amerikalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, komşu ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden en çok etkilenen ülkenin Kolombiya olduğunu ifade etti. Kolombiya’ya göç eden Venezüellalılara karşı her zaman cömert olduklarını ve bu şekilde davranmaya devam edeceklerinin söyleyen Santos, “Fakat sadece Kolombiya’ya değil tüm bölgeye zarar veren bu ülkenin zalim rejimine karşı acımasız olacağız” dedi.

Juan Manuel Santos, bu ülkede düzenlenecek seçimlerin sonuçlarını da tanımayacaklarını açıkladı.

Kolombiya’nın, Venezüellalıların haklarını geri alması için uğraştığını dile getiren Santos, bu ülkelerine de ülkesinin bu çabalarına destek vermeleri çağrısında bulundu.