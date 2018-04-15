Kolombiya: Venezüella hükümetine karşı acımasız olacağız

Santos, Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Amerikalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, komşu ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden en çok etkilenen ülkenin Kolombiya olduğunu ifade etti. Kolombiya’ya göç eden Venezüellalılara karşı her zaman cömert olduklarını ve bu şekilde davranmaya devam edeceklerinin söyleyen Santos, “Fakat sadece Kolombiya’ya değil tüm bölgeye zarar veren bu ülkenin zalim rejimine karşı acımasız olacağız” dedi.
Juan Manuel Santos, bu ülkede düzenlenecek seçimlerin sonuçlarını da tanımayacaklarını açıkladı.
Kolombiya’nın, Venezüellalıların haklarını geri alması için uğraştığını dile getiren Santos, bu ülkelerine de ülkesinin bu çabalarına destek vermeleri çağrısında bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)