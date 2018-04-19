Miguel Diaz-Canel, Küba'nın yeni lideri ilan edildi

Raul Castro'nun yeniden aday olmadığı devlet başkanlığı için Miguel Diaz-Canel'i tek aday gösteren meclis, Küba'nın yeni liderinin seçildiğini açıkladı.

© REUTERS / Alejandro Ernesto Küba meclisi, Raul Castro yerine devlet başkanlığı için Miguel Diaz-Canel'i tek aday olarak gösterdi

Küba'da yarım asra yakın sürenin ardından, ilk kez devlet başkanlığında Castro adının olmadığı bir dönem başladı.

Devlet Konseyi Başkanı Raul Castro 5 yıllık iki görev dönemini tamamladıktan sonra 86 yaşında yeniden aday olmazken Devlet Konseyi ve Bakanlar Konseyi'nin Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel tek aday konumuna geldi.

MECLİSTEKİ OYLARIN YÜZDE 99.83'ÜNÜ ALDI

20 Nisan 1960 doğumlu Miguel Diaz-Canel, 58'inci yaşgününden bir gün önce Ulusal Meclis tarafından Küba'nın yeni lideri seçildi. © REUTERS / Claudia Daut Küba'da Castro devri sona eriyor

DEVRİMDEN SONRA DOĞAN İLK LİDER

Milletvekillerinin yüzde 99.83'ünün oyunu aldığı açıklanan Diaz-Canel, ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, 1959'daki devrimden sonra doğan ilk lider.

VEKİLLER ALKIŞLADI, YENİ LİDER BEŞLİK ÇAKTI

Ulusal Meclis'te sonuç açıklanırken alkış tufanı koparan milletvekilleri, Castro ile Diaz-Canel'i yanlarına gidip ellerini sıkarak tebrik etti.

Gümüş saçlı yeni lider, milletvekilleriyle beşlik çakarak meclisin ön sıralarına gelip Castro'yla kucaklaştı.

KOLLAR HAVAYA

Castro'nun halefinin kolunu havaya kaldırıp zafer işareti yapmasıyla yeni bir alkış dalgası koptu.

'DEVRİMİ DEVAM ETTİRME' SÖZÜ

Ardından kürsüye çıkıp yemin eden yeni lider, 'Küba devrimini devam ettirme' sözü verdi.

Bu görüntüler devlet televizyonundan canlı yayımlandı.

🇨🇺Today @CubaONU celebrates election of new Council of State of Cuba, its Vicepdtes, 1st Vicepdte & of President of Council of State & Ministers, Miguel Díaz-Canel who right now gives his first speech as President 2 people of #Cuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/KUVGhN8RNv — CUBAONU (@CUBAONU) 19 Nisan 2018

DOMUZLAR KÖRFEZİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE

1959 devriminin lideri Fidel Castro'nun hastalanması üzerine 2006'da görevi kısmen devrettiği kardeşi Raul Castro, 2008 ve 2013'te resmen başkan seçilmesinin ardından artık Komünist Parti lideri pozisyonunda kalacak.

© AA / Aykut Ünlüpınar Küba'da seçimler yapılıyor: 27 binin üzerinde aday yarışacak

2016'da ölen Fidel ile kardeşi Raul, ABD tarafından yaptırımlar dahil her anlamda kuşatılmış Küba'da devrimi bugünlere getirmeyi başardı. Raul'ün 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile imza attığı ilişkileri normalleştirme süreci ise halefi Donald Trump tarafından iptal edildi.

20'li yaşlarından beri Komünist Parti içinde yer alan, menslekten elektronik mühendisi olan, hayranları tarafından Richard Gere'e benzetilen Diaz-Canel'e devrim bayrağının devredilmesi de ABD'nin hezieme uğrayan 1961'deki Domuzlar Körfezi istilasının yıldönümünde gerçekleşti.