Kayıt
17:23 19 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 23°C
Canlı Yayın
    Arama
    Küba Ulusal Meclisi, devlet başkanlığını bırakan Raul Castro'nun yerine tek aday gösterdiği yardımcısı Miguel Diaz-Canel'i seçti.

    Miguel Diaz-Canel, Küba'nın yeni lideri ilan edildi

    © AFP 2018 / STR
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Raul Castro'nun yeniden aday olmadığı devlet başkanlığı için Miguel Diaz-Canel'i tek aday gösteren meclis, Küba'nın yeni liderinin seçildiğini açıkladı.

    Küba, Santa Clara, ulusal ve yerel meclis seçimleri oy atma sırasında Miguel Diaz-Canel ve eşi Lis Cuesta
    © REUTERS / Alejandro Ernesto
    Küba meclisi, Raul Castro yerine devlet başkanlığı için Miguel Diaz-Canel'i tek aday olarak gösterdi
    Küba'da yarım asra yakın sürenin ardından, ilk kez devlet başkanlığında Castro adının olmadığı bir dönem başladı.

    Devlet Konseyi Başkanı Raul Castro 5 yıllık iki görev dönemini tamamladıktan sonra 86 yaşında yeniden aday olmazken Devlet Konseyi ve Bakanlar Konseyi'nin Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel tek aday konumuna geldi.

    MECLİSTEKİ OYLARIN YÜZDE 99.83'ÜNÜ ALDI

    20 Nisan 1960 doğumlu Miguel Diaz-Canel, 58'inci yaşgününden bir gün önce Ulusal Meclis tarafından Küba'nın yeni lideri seçildi.

    Raul Castro
    © REUTERS / Claudia Daut
    Küba'da Castro devri sona eriyor

    DEVRİMDEN SONRA DOĞAN İLK LİDER

    Milletvekillerinin yüzde 99.83'ünün oyunu aldığı açıklanan Diaz-Canel, ülkenin kurucu kadroları içinde yer almayan, 1959'daki devrimden sonra doğan ilk lider.

    VEKİLLER ALKIŞLADI, YENİ LİDER BEŞLİK ÇAKTI

    Ulusal Meclis'te sonuç açıklanırken alkış tufanı koparan milletvekilleri, Castro ile Diaz-Canel'i yanlarına gidip ellerini sıkarak tebrik etti.

    Eksen
    'Küba'da 60 yıl sonra Castro'suz dönem için tarihi seçimler'

    Gümüş saçlı yeni lider, milletvekilleriyle beşlik çakarak meclisin ön sıralarına gelip Castro'yla kucaklaştı.

    KOLLAR HAVAYA

    Castro'nun halefinin kolunu havaya kaldırıp zafer işareti yapmasıyla yeni bir alkış dalgası koptu.

    'DEVRİMİ DEVAM ETTİRME' SÖZÜ

    Ardından kürsüye çıkıp yemin eden yeni lider, 'Küba devrimini devam ettirme' sözü verdi.

    Bu görüntüler devlet televizyonundan canlı yayımlandı.

    DOMUZLAR KÖRFEZİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE

    1959 devriminin lideri Fidel Castro'nun hastalanması üzerine 2006'da görevi kısmen devrettiği kardeşi Raul Castro, 2008 ve 2013'te resmen başkan seçilmesinin ardından artık Komünist Parti lideri pozisyonunda kalacak.

    Küba
    © AA / Aykut Ünlüpınar
    Küba'da seçimler yapılıyor: 27 binin üzerinde aday yarışacak
    2016'da ölen Fidel ile kardeşi Raul, ABD tarafından yaptırımlar dahil her anlamda kuşatılmış Küba'da devrimi bugünlere getirmeyi başardı. Raul'ün 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile imza attığı ilişkileri normalleştirme süreci ise halefi Donald Trump tarafından iptal edildi.

    20'li yaşlarından beri Komünist Parti içinde yer alan, menslekten elektronik mühendisi olan, hayranları tarafından Richard Gere'e benzetilen Diaz-Canel'e devrim bayrağının devredilmesi de ABD'nin hezieme uğrayan 1961'deki Domuzlar Körfezi istilasının yıldönümünde gerçekleşti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ölmeden mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim
    'Mezarda şok kampanya': 2017'de ölenlere yüzde 20, ölmeden mezar yaptırana yüzde 50 indirim
    Karikatür
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam