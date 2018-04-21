Nikaragua'da emeklilik reformu protestoları kana bulandı

© REUTERS / OSWALDO RIVAS Nikaragua'da ilk kez bir karı-koca devlet başkanı ve yardımcısı oldu

Nikaragua Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, şiddet dalgasının patlak vermesinden 'vampirlerin' sorumlu olduğundan söz etti.

ORTEGA'NIN EŞİ PROTESTOCULARA 'VAMPİR' DEDİ

First lady konumunda da olan Rosario Murillo, protestocuları 'kendi siyasi gündemlerini beslemek için kan talep eden vampirler' diye niteledi.

Sandinista devriminde mücadele etmiş bir şair olarak da tanınan Murillo, diğer yandan 'hükümetin diyaloğa açık olduğunu ve tüm meselelerin masada olduğunu' dile getirdi.

I am devastated. If you don’t already know, the Nicaraguan government has turned against its citizens for protesting and has brought the center of Nicaragua to total chaos. My dad sent me pictures of the street our house is. Please please keep Nicaragua in your thoughts. pic.twitter.com/cxWNmcaAbd — valentina (@valquintanaa) April 21, 2018

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Latin solu, Brezilya’daki ‘darbeye’ karşı harekete geçti

Haftabaşında yürürlüğe giren reform paketi, emeklilik fonuna hem işverenlerin hem de çalışanların yapması gereken katkıları artırıyor. Ancak karşılığında verilen maaş ve hizmetleri azaltıyor. Buna karşı başkent Managua'da ilkin emekliler sokağa döküldü. Protestolara işçilerin ve öğrencilerin de katılması gecikmedi.

Haberlere göre protestoların şiddetlenmesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmaya koyuldu. Bunun sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 88 kişinin yaralandığı belirtildi. Bazı kaynaklara göre yaralı sayısı 100'ü geçti.

Riot police in Managua, Nicaragua fired rubber bullets and tear gas at protesters, including university students, who were demonstrating against changes to social security and pensions. pic.twitter.com/1YuIvDYBbh — AJ+ (@ajplus) April 19, 2018

© REUTERS / Marco Bello Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan, Trump'a: Çek o pis ellerini buradan

Bu, sosyalist Sandinista hareketinin lideri Daniel Ortega'nın 17 yıl aradan sonra 2007'de tekrar devlet başkanlığına gelmesiyle başlayan dönemde en çok ölüme sahne olan protesto dalgası oldu. Cuma günü Managu'da iki protestocu ve bir polis ölürken şiddet olayları cuma gecesi birçok kentte devam etti.

'BAĞIMSIZ YAYINLAR TEHLİKEDE'

Bağımsız televizyon kanalları protestoları vermelerinin ardından yayımlarının kesildiğini iddia etti.

Sandinista hükümeti protestocuları kamu binalarını ateşe vermekle suçluyor. Managua'daki Politeknik Üniversitesi'nin öğrencileri, kampüs içinde barikat kurmuş vaziyette.