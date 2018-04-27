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    8 Mart 2018, Dünya Kadınlar Günü'nde, Peru'nun başkenti Lima'da Fujimor'nin zorla kısırlaştırma programı protesto edildi.

    Fujimori, Peru'da 300 bin yerli kadını zorla kısırlaştırmaktan yargılanacak

    © AP Photo / Martin Mejia
    Güney Amerika
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    ABD yanlısı Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski tarafından siyasi hesaplarla affedilen eski Peru lideri Alberto Fujimori'nin yeniden yargılanması gündemde. 300 bin yoksul yerli kadını zorla kısırlaştırma programı nedeniyle Fujimori ile ekibi hakkında iddianame hazırlanıyor.

    Latin Amerika'nın Andlar ülkesi Peru'da işlediği suçlar eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin yakasını bırakmıyor. 2009 yılında yolsuzluk ve insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapse mahkum edilen, ama ABD yanlıları iktidara gelince geçen yıl 'insani sebeplerle' affedilen Fujimori'nin peşinde bu kez yoksul yerli kadınlar zorla kısırlaştırma programı var.

    Alberto Fujimori
    © REUTERS / Enrique Castro-Mendivil
    Peru'da bir yolsuzluk hikayesi: Fujimori affedildi
    SAĞLIK BAKANLARI DA YARGILANACAK

    1990-2000 arasındaki iktidarında demir yumrukla yönetip çok kan döken 79 yaşındaki Fujimori, çoğu yoksul yerliler olan 300 bin kadını da zorla kısırlaştırmıştı. 2014'teki soruşturmada bu suçlamadan aklanan Fujimori hakkında bu ameliyatlar yüzünden ölen kadınlarla ilgili resmen suçlama yöneltileceği açıklandı. İddianamede Fujimori döneminin üç sağlık bakanı ve ulusal üreme sağlık programı başkanının da yer alacağı belirtildi.

    Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori
    © REUTERS / Guadalupe Pardo
    Eski Peru Devlet Başkanı Fujimori hastane yatağında af diledi
    TEHDİT, TACİZLE İNSANLIKDIŞI KOŞULLARDA AMELİYAT EDİLDİLER

    Fujimori yönetimi programın gönüllülük esasına dayandığını öne sürse de çok yoksul köylüler olan binlerce kurban, kandırılarak ya da tehdit, taciz ve hatta şantajla zorla kısırlaştırıldıklarını söylüyor. İptidai şartlar altında yapılan ameliyatlar sonrasında uzun yıllar ağrılar ve enfeksiyonlarla boğuştuklarını belirtiyor. 

    Eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori
    © REUTERS / Enrique Castro-Mendivil
    Eski Peru Devlet Başkanı Fujimori yeniden yargılanabilir
    EN AZ 18 KADIN ÖLDÜ

    Programla ilgili 15 yıl önce 2166 kadın dava açtı, ama sonuç alamadı. Resmi verilere göre zorla kısırlaştırma yüzünden 18 kadın öldü, ancak gerçek rakam çok daha fazla olabilir. 77 kadının temyize başvurmasıyla dava açılması yeniden gündeme geldi. Bölge Savcısı Luis Landa'nın Fujimori'ye yönelteceği suçlamalar ise ameliyat sırasında ya da sonrasında ağır yaralanma sonucu hayatını kaybeden 5 kadına odaklanıyor.

    Etiketler:
    zorla kısırlaştırma, Alberto Fujimori, Peru
    Topluluk kurallarıTartışma
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