Brezilyalı First Lady, köpeği kurtarmak için havuza atladı

Daily Express’in haberinde, 22 Nisan’da yaşanan olay sırasında Marcela Temer’in oğlu Michelzinho ile birlikte bahçede yürüyüş yaptığı sırada Picoly adlı Jack Russel cinsi köpeğinin havuzda boğulmak üzere olduğunu gördü. Güvenlik görevlisi havuza girmeyi reddedince First Lady kendisi suya atlayarak köpeği çıkardı.
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Temer çiftinin iki köpeği var. First Lady’nin kurtardığı Picoly dışında Thor adlı Golden Retriever cinsi köpek de başkanlık sarayının sakinlerinden.
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