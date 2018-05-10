Brezilyalı First Lady, köpeği kurtarmak için havuza atladı

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in eşi Marcela Temer, boğulmak üzere olan köpeğini kurtarmak için başkanlık sarayının bahçesindeki havuza atladı.

© REUTERS / Ueslei Marcelino Brezilya Devlet Başkanı Temer'e yeni suçlama

Daily Express’in haberinde, 22 Nisan’da yaşanan olay sırasında Marcela Temer’in oğlu Michelzinho ile birlikte bahçede yürüyüş yaptığı sırada Picoly adlı Jack Russel cinsi köpeğinin havuzda boğulmak üzere olduğunu gördü. Güvenlik görevlisi havuza girmeyi reddedince First Lady kendisi suya atlayarak köpeği çıkardı.

Temer çiftinin iki köpeği var. First Lady’nin kurtardığı Picoly dışında Thor adlı Golden Retriever cinsi köpek de başkanlık sarayının sakinlerinden.