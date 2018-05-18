Venezüella Devlet Başkanı Maduro 'Diriliş: Ertuğrul' hayranı çıktı

TRT'de yayımlanan 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun, Osmanlı hanedanının geldiği Kayı Boyu'nun bayrağını tutarken ve eskiden Oğuzlar'ın giydiği 'börk' başlığı ile poz verdiği fotoğrafları paylaştı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun börk şapkası taktığı ve Kayı Boyu'nun 'tamgasının' yer aldığı bayrağı tuttuğu fotoğrafları paylaşan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" notunu düştü.

Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim. pic.twitter.com/DzzFPsyuyL — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) May 18, 2018

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

© AA / Erdoğan ve Maduro telekonferansla ticaret anlaşması imzaladı

Bozdağ'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı 'İYİ Parti virali' olarak yorumladı. İYİ Parti kurulduğunda kendisine logo olarak Kayı Boyu'nun tamgasını seçmişti.

Diriliş: Ertuğrul dizisi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alıyor. Dizide devlete ismini vermiş olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hikayesi konu ediliyor.