Küba'da cep telefonlarına internet bağlanıyor

Miguel Diaz-Canel'in nisanda devlet başkanlığı koltuğuna geçmesiyle yeni bir döneme giren Küba'da, seçilmiş kullanıcılar cep telefonlarından internete erişim sağlıyor. Yılsonuna dek tüm cep telefonlarına internet hizmeti sağlanmasının amaçlandığı açıklandı.

© AFP 2018 / STR Miguel Diaz-Canel, Küba'nın yeni lideri ilan edildi

Küba Komünist Partisi'nin iktidarda olduğu adada devlete bağlı telekom şirketi ETECSA aracılığıyla geniş çaplı internet erişi sağlama kampanyası başladı. Bu yıl mobil internet hizmeti sağlanacakların başında devlete bağlı medya organlarında çalışan gazeteciler geliyor.

'EKONOMİYİ TEŞVİK EDECEK'

Küba Devrimi'nin başarıya ulaştığı 1959'dan beri devletin başında soyadı Castro olmayan ilk kişi olan Miguel Diaz-Canel, mobil internet erişiminden, ekonomiyi geliştirmesini ve Küba halkının devrimi savunmasına aracılık etmesini beklediklerini söyledi.

Bu açıklamalar, Küba'da geniş çaplı internet erişiminin, devletin enformasyon üzerindeki tekelini ve insanların ulaşabildiği enformasyon üzerindeki sınırlamaları kırabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

'RADİKAL BİR DEĞİŞİM'

Devlete bağlı haber siteleri ve devlet televizyonu için çalışan Yuris Norido (39), Reuters haber ajansına ''Bu, radikal bir değişim. Artık her neredeysem oradan haberleri güncelleyebileceğim, doğrudan olay yerinden haber geçebileceğim'' diye konuştu.

© AP Photo / Ramon Espinosa Küba yeni anayasa için çalışmalara başladı

ETECSA, web sitesinden, aralık ayından beri belli bazı şirketlere ve büyükelçiliklere 45 dolara ayda 4 gigabyte mobil internet sağladığını duyurdu. Telekom şirketi, artık bu hizmeti cep telefonu müşterisi toplam 5 milyon kişiye yayacağını açıkladı. Bu rakam, Küba nüfusunun yarısına tekabül ediyor.

ASIL SORUN ABD AMBARGOSU

Yarım asırdır ABD ambargosu altındaki Küba, internet altyapısı kurmakta zorlanırken mobil internette 3G teknolojisi sunabiliyor.

ABD'NİN MEŞHUR 'KÜBA TWITTER'I'

Eski ABD Başkanı Barack Obama, federal devlete bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) 2009-2012 arasında Küba yönetimini devirmek için ZunZuneo adında 'Küba Twitter'ı' diye anılan kısa mesaj servisi geliştirdiğini ve bununla 40 bin Kübalıya ulaştığını kabul etmişti. Bu durumdan haberdar olunca servisin bütçesini kestiğini savunan Obama'nın 2015 yılında Küba ile vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşması, halefi Donald Trump tarafından iptal edildi.