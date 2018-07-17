Dünya Şampiyonu Fransa'yı kutlayan Maduro: Aslında Afrika kazandı

Latin Amerika'nın sosyalizmle yönetilen ülkelerinden Venezüella'da resmi bir etkinliğe katılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ''Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı, ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları'' dedi.

Is he wrong?

To me I don’t think so, for the first time, Africa won its first World Cup, in a different territory, (FRANCE). https://t.co/elhvdaDbCJ — Devil Maxwell (@jean1373msncom) 17 Temmuz 2018

''Umarım Avrupa mesajı almıştır'' diye ekleyen Maduro, ''Avrupa'da Afrikalılara karşı ırkçılık, göçmenlere karşı ayrımcılık artık bitsin'' çağrısında bulundu.

''Afrika'yı hep hor gördüler. Yağmaladılar. Ve sıra Dünya Kupası'na geldiğinde Fransa şampiyonluğu Afrikalı futbolcuları sayesinde kazandı'' vurgusu yapan solcu lider, 2018 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de başarısından ötürü tebrik etti.

Fransa'nın 1998'deki ilk Dünya Kupası zaferinde olduğu gibi ikincisine de göçmen kökenli futbolcular damga vurdu. Fransa milli takımı kadrosundaki 23 isimden 19'u göçmen kökenli:

Umtiti: Kamerun

Kimpembe, Mandanda, Nzonzi: Kongo

Sidibe: Mali

Fekir: Cezayir

Pogba: Gine

Tolisso: Toga

Mendy: Fildişi Sahili

Rami: Fas

Kante: Mali

Dembele: Senegal/Mali

Mbappe: Kamerun/Cezayir

Griezmann: Almanya/Portekiz

Lloris: İspanya

Giroud: İtalya

Areola: Filipinler

Matuidi: Kongo/Angola

Lemar: Guadeloupe

France’s #WorldCup win comes from its immigrants. But as this photo reminds us, it has not always been so welcoming to refugees and asylum-seekers fleeing violence and persecution. https://t.co/6ayNAaM5S6 — National Immigration Forum (@NatImmForum) 16 Temmuz 2018

​