Uruguay'da tutuklu bulunan Çiftlik Bank'ın 'para aklayıcısı' serbest bırakıldı

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya'nın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre, Uruguaylı kaynaklar Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını bildirdi. Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi.

© Fotoğraf : Twitter Çiftlik Bank vurguncusu Uruguay'da hapishanede kavgaya karıştı

Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti.

Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.