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14:40 22 Temmuz 2018
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    Küba Devrimi lideri Fidel Castro

    Komünizm, Küba anayasasından çıkarılıyor

    © REUTERS /
    Güney Amerika
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    Küba'nın yeni anayasasında 'komünizm' kavramı yer almayacak. Yeni anayasa tasarısı devlet başkanına yaş haddi getiriyor, görev süresini de sınırlıyor.

    Yeni Küba Anayasası parlamentoda görüşülmeye başlandı. Yeni anayasanın 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalma anayasanın yerini alıp siyasi ve ekonomik değişiklikleri yansıtması ve tek partili rejimin geleceğini garanti altına alması amaçlanıyor.

    Küba - Fidel Castro
    © AP Photo / Ramon Espinosa
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    DW Türkçe'nin aktardığına göre, yeni anayasada sosyalist ekonomik sistemin bir nebze gevşetilmesi planlanıyor.

    Devlet Konseyi Genel Sekreteri Homero Acosta özel mülkiyete izin verileceğini ve ekonomik reformlar doğrultusunda canlanan küçük işletmelerin hukuki statüsünün güçlendirileceğini söyledi.

    Yeni anayasa Komünist Parti'nin önderliğini garanti altına alacak ve bundan böyle 'komünist toplum' yaratmak yerine sosyalizmin oturtulmasına çalışılacak.

    ANAYASA REFORMU HALKOYLAMASINA SUNULACAK

    Küba - Fidel Castro
    © AP Photo / Ramon Espinosa
    Küba yeni anayasa için çalışmalara başladı
    Fidel ve Raul Castro kardeşlerin 60 yıllık mutlak hâkimiyetinden sonra kuvvetler ayrılığına daha fazla yer verilmesi de yeni anayasada öngörülüyor. Bundan böyle devlet başkanının yanında bir de hükümet başkanı olacak. Bunun için başbakanlık ihdas edilecek.

    Devlet başkanı bundan böyle devlet konseyi ve bakanlar kuruluna başkanlık etmeyecek. En yüksek yürütme organı olan devlet konseyinin başkanlığını parlamento başkanı üstlenecek.

    Yeni Küba anayasası devlet başkanının yaş ve görev süresini de sınırlandırıyor. Devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak ve beşer yıldan azami iki dönem bu görevde kalabilecek. Anayasa reformu parlamentoda onaylandıktan sonra halkoylamasına sunulacak.

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    Etiketler:
    anayasa, komünizm, Raul Castro, Fidel Castro, Küba
    Topluluk kurallarıTartışma
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