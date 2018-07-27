Kolombiya'da uyuşturucu kartelinin başına 64 bin dolar ödül koyduğu narkotik köpeğine polis koruması

Son birkaç yılda yapılan operasyonlarda 245 kişinin yakalanmasını sağlayan dişi Alman kurdu Sombra bu yıl başında Urabeños'a ait olduğu belirtilen 10 tonluk kokainin ele geçirilmesini sağladı.
Bu operasyon sonrası kartelin köpeği öldüren kişiye ödül vereceğini duyurması nedeniyle köpek kartelin faaliyet alanının dışında kalan başkent Bogota'nın El Dorado bölgesine gönderildi.
This is Sombra, a police dog in Colombia.— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 26, 2018
She sniffed out nearly 10 tons of cocaine.
Now the Urabeños gang has reportedly put a $70K price on her head.https://t.co/kmnEpRqZf9 pic.twitter.com/hO7PAIpoHy
Ancak polis işi şansa bırakmadı.
Sombra'ya bakıcısı dışında ek polis koruması tahsis edildi.
Urabeños'ın 'Otoniel' adıyla da tanınan patronu Dairo Antonio Úsuga ülkenin en çok aranan suçlularından biri.
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) verilerine göre Kolombiya, yıllık 910 kilogramlık miktarla dünyada en fazla kokain üretilen ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.
Sombra, which means Shadow in English, had been based in Turbo in the Urabá region of Colombia, a strategic point for traffickers with easy access to the sea.— Gurpal Virdi (@gurpalsvirdi) July 27, 2018
In the last few years, her work has led directly to 245 arrests.https://t.co/cKrq9r85zA
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