Kolombiya'da uyuşturucu kartelinin başına 64 bin dolar ödül koyduğu narkotik köpeğine polis koruması

Kolomibya'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Urabeños yaptığı başarılı operasyonlar nedeniyle narkotik köpeği Sombra'yı öldürene 64 bin dolar vereceğini duyurdu. Bunun üzerine Alman kurdu Sombra'ya polis koruması tahsis edildi.

Kolombiya'nın Uraba bölgesinde yer alan ve uyuşturucu kaçakçılarının denize yakınlığı nedeniyle stratejik geçiş noktası olan Turbo'da yaşayan narkotik köpeği Sombra'nın (Gölge) başına ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olan Urabeños tarafından 64.000 dolar ödül kondu.

Son birkaç yılda yapılan operasyonlarda 245 kişinin yakalanmasını sağlayan dişi Alman kurdu Sombra bu yıl başında Urabeños'a ait olduğu belirtilen 10 tonluk kokainin ele geçirilmesini sağladı.

Bu operasyon sonrası kartelin köpeği öldüren kişiye ödül vereceğini duyurması nedeniyle köpek kartelin faaliyet alanının dışında kalan başkent Bogota'nın El Dorado bölgesine gönderildi.

This is Sombra, a police dog in Colombia.



She sniffed out nearly 10 tons of cocaine.



Now the Urabeños gang has reportedly put a $70K price on her head.https://t.co/kmnEpRqZf9 pic.twitter.com/hO7PAIpoHy — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 26, 2018

​Ancak polis işi şansa bırakmadı.

Sombra'ya bakıcısı dışında ek polis koruması tahsis edildi.

Urabeños'ın 'Otoniel' adıyla da tanınan patronu Dairo Antonio Úsuga ülkenin en çok aranan suçlularından biri.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) verilerine göre Kolombiya, yıllık 910 kilogramlık miktarla dünyada en fazla kokain üretilen ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.