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13:30 21 Ağustos 2018
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    Egemen Bolivar

    Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Güney Amerika
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    Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hiper enflasyonu düşürme amacıyla başlatttığı radikal plan kapsamında ülkenin 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlüğe girdi.

    Venezüella Devlet Başkanı Maduro ülkenin yeni para birimi 'Egemen Bolivar'la poz verdi
    © REUTERS / Miraflores
    Maduro, Venezüella parasından 5 sıfır atacak
    Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşayan ve su, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksadığı  Venezüella'da eski para birimi 'Güçlü Bolivar' yerine, 5 sıfır atılmış 'Egemen Bolivar' dün resmi tatil ilan edilerek yürürlüğe girdi.

    Yeni banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Egemen Bolivar olacak.

    Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını söyledi. Sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhal tedavülden kaldırılacak.

    10 yıl önce Maduro'nun selefi Hugo Chavez de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı.

    ASGARİ ÜCRETLERDE YÜZDE 3400'LÜK ARTIŞ

    Venezüella Devlet Başkanı Maduro ülkenin yeni para birimi ' Egemen Bolivar'la poz verdi
    © REUTERS / Miraflores
    Maduro, Venezüella'da asgari ücreti 60 kat arttırdı
    Pazartesi akşamı Facebook'tan canlı yayın yapan Maduro yeni banknotların yürülüğe girmesinin sorun yaratmadığını ve 'bankacılık sisteminin iyi şekilde performans gösterdiğini' söyledi.

    Maduro Twitter mesajında da, neoliberal kapitalizmin ahlaksız saldırısını erdemli, dengeli, sürdürülebilir, sağlıklı ve üretken bir ekonomik sistemle durduracaklarını söyledi.

    Maduro ayrıca yoksullukla mücadele planı çerçevesinde  bu yıl içinde 5. kez benzer bir adım atarak, asgari ücretlere 1 Eylül'den itibaren yüzde 3400'lük bir artış getirdiğini duyurdu.

    Asgari ücretlere uymaları konusunda  şirketleri uyaran Maduro "Aksi takdirde bize yanıt vermek zorundalar" dedi ancak şirketlere verilebilecek cezalar konusunda ayrıntıya girmedi.

    Hükümetin diğer önlemleri şöyle;

    — Egemen Bolivarı, hükümetin Venezüella'nın petrol rezervlerine bağlantılı olduğunu söylediği sanal para birimi Petro'ya çıpalamak

    — 'Anavatan Kimliği' olmayanlara sübvansyonlu yakıt satışı yapmamak

    — KDV'yi yüzde 4'ten yüzde 16'ya yükseltmek

    İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ

    Ancak önlemlere rağmen ülkedeki iş çevreleri hükümetin adımının 'yapıcı olmadığını' söylüyor.

    Önde gelen işadamları derneği Fedecamaras'ın Başkanı Carlos Larrazabal paradan 5 sıfır atılmasının sadece 'ekonomik istikrarsızlığı artıracağını' söyledi. 

    Econometrica adlı danışmanlık şirketi Direktörü Henkel Garcia ise asgari ücret reformunun 'çılgınca' olduğunu söyleyerek bu adımın 'halihazırda zarar etmiş şirketleri mahvedeceğini' savundu

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    Sputnik
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    39 yaşındaki ayakkabı esnafı Mari Sanchez ise yeni banknotları ATM'den çektikten sonra AFP'ye yaptığı açıklamada "Hepimiz aynı gemideyiz, olacakları bekliyoruz" dedi.

    Bir sokak yemeği tezgahı işleten 39 yaşındaki Brono Choy adlı Venezüellalı ise "Her şey aynı olacak, fiyatlar yükselmeye devam edecek" dedi.

    Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce Venezüella için  "Enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona çıkabilir" uyarısı yapmıştı.

    Ülkedeki 3 muhalefet grubu (Primero Justicia, Voluntad Popular ve Causa R) bugün için genel grev ve eylem çağrısı yaptı.

    Maduro destekçileri de karşı eylem çağrısında bulundu.

    BREZİLYA SINIRI KAPATMAYACAK

    Brezilya'da cezaevi isyanı
    © REUTERS / Ueslei Marcelino
    Brezilya, Venezüella sınırına asker gönderecek
    Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkedeki ekonomik kriz 2 milyon insanın Venezüella'yı terk etmesine yol açtı.

    Diğer taraftan Venezüella'dan komşu Brezilya'ya giden göçmenlere yönelik saldırılar 1200 kişinin yeniden Venezüella'ya dönmesine yol açsa da Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer düzeni sağlamak üzere sınıra asker gönderme kararı aldı.

    Brezilya yaşanan olaylara rağmen sınırı kapatmayacağını da açıkladı. Kurumsal Güvenlik Bakanı Sergio Etchegoyen, basına yaptığı açıklamada, sınırı kapatmanın yasa dışı olacağını belirtti.

    Sınıra yakın Pacaraima kasabasında, bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulmasından göçmenlerin sorumlu tutulması üzerine çıkan olaylara değinen Etchegoyen, sınırı kapatmanın bu durumu yatıştırmaya yardımcı olmayacağını söyledi.

    Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulmasından göçmenleri sorumlu tutarak hafta sonu sokağa dökülen eylemciler, bölgedeki göçmenlere saldırmıştı.

    Sokaklarda, 'Ülkenize dönün', 'Burayı terk edin' sloganları atan göstericilerin göçmenleri taşlaması, evlerini ve eşyalarını ateşe vermesi üzerine 1200 kadar Venezüellalı sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.

    Venezuela'da 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.

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    Etiketler:
    Hiper enflasyon, Para birimi, Bolivar, Hugo Chavez, Nicolas Maduro, Brezilya, Venezüella
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