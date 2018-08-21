Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

© REUTERS / Miraflores Maduro, Venezüella parasından 5 sıfır atacak

Ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşayan ve su, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin aksadığı Venezüella'da eski para birimi 'Güçlü Bolivar' yerine, 5 sıfır atılmış 'Egemen Bolivar' dün resmi tatil ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Yeni banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Egemen Bolivar olacak.

Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını söyledi. Sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhal tedavülden kaldırılacak.

10 yıl önce Maduro'nun selefi Hugo Chavez de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı.

Venezuela has dropped 5 zeros from new banknotes as #Maduro pledges "economic miracle" to tame #hyperinflation.https://t.co/GudIzVkic8 pic.twitter.com/Mde5Rx5YID — Press TV (@PressTV) August 21, 2018

​ASGARİ ÜCRETLERDE YÜZDE 3400'LÜK ARTIŞ

Pazartesi akşamı Facebook'tan canlı yayın yapan Maduro yeni banknotların yürülüğe girmesinin sorun yaratmadığını ve 'bankacılık sisteminin iyi şekilde performans gösterdiğini' söyledi.

Maduro Twitter mesajında da, neoliberal kapitalizmin ahlaksız saldırısını erdemli, dengeli, sürdürülebilir, sağlıklı ve üretken bir ekonomik sistemle durduracaklarını söyledi.

Maduro ayrıca yoksullukla mücadele planı çerçevesinde bu yıl içinde 5. kez benzer bir adım atarak, asgari ücretlere 1 Eylül'den itibaren yüzde 3400'lük bir artış getirdiğini duyurdu.

Asgari ücretlere uymaları konusunda şirketleri uyaran Maduro "Aksi takdirde bize yanıt vermek zorundalar" dedi ancak şirketlere verilebilecek cezalar konusunda ayrıntıya girmedi.

Hükümetin diğer önlemleri şöyle;

— Egemen Bolivarı, hükümetin Venezüella'nın petrol rezervlerine bağlantılı olduğunu söylediği sanal para birimi Petro'ya çıpalamak

— 'Anavatan Kimliği' olmayanlara sübvansyonlu yakıt satışı yapmamak

— KDV'yi yüzde 4'ten yüzde 16'ya yükseltmek

As Maduro enacts his economic reforms, Venezuelans fear the measures could push the country into an even deeper state of anarchy https://t.co/XKWoZBaIVm via @ReutersTV pic.twitter.com/4qa6RFez2f — Reuters Top News (@Reuters) August 21, 2018

​İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ

Ancak önlemlere rağmen ülkedeki iş çevreleri hükümetin adımının 'yapıcı olmadığını' söylüyor.

Önde gelen işadamları derneği Fedecamaras'ın Başkanı Carlos Larrazabal paradan 5 sıfır atılmasının sadece 'ekonomik istikrarsızlığı artıracağını' söyledi.

Econometrica adlı danışmanlık şirketi Direktörü Henkel Garcia ise asgari ücret reformunun 'çılgınca' olduğunu söyleyerek bu adımın 'halihazırda zarar etmiş şirketleri mahvedeceğini' savundu

39 yaşındaki ayakkabı esnafı Mari Sanchez ise yeni banknotları ATM'den çektikten sonra AFP'ye yaptığı açıklamada "Hepimiz aynı gemideyiz, olacakları bekliyoruz" dedi.

Bir sokak yemeği tezgahı işleten 39 yaşındaki Brono Choy adlı Venezüellalı ise "Her şey aynı olacak, fiyatlar yükselmeye devam edecek" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce Venezüella için "Enflasyon bu yıl yüzde 1 milyona çıkabilir" uyarısı yapmıştı.

Ülkedeki 3 muhalefet grubu (Primero Justicia, Voluntad Popular ve Causa R) bugün için genel grev ve eylem çağrısı yaptı.

Maduro destekçileri de karşı eylem çağrısında bulundu.

BREZİLYA SINIRI KAPATMAYACAK

© REUTERS / Ueslei Marcelino Brezilya, Venezüella sınırına asker gönderecek

Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkedeki ekonomik kriz 2 milyon insanın Venezüella'yı terk etmesine yol açtı.

Diğer taraftan Venezüella'dan komşu Brezilya'ya giden göçmenlere yönelik saldırılar 1200 kişinin yeniden Venezüella'ya dönmesine yol açsa da Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer düzeni sağlamak üzere sınıra asker gönderme kararı aldı.

Brezilya yaşanan olaylara rağmen sınırı kapatmayacağını da açıkladı. Kurumsal Güvenlik Bakanı Sergio Etchegoyen, basına yaptığı açıklamada, sınırı kapatmanın yasa dışı olacağını belirtti.

Sınıra yakın Pacaraima kasabasında, bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulmasından göçmenlerin sorumlu tutulması üzerine çıkan olaylara değinen Etchegoyen, sınırı kapatmanın bu durumu yatıştırmaya yardımcı olmayacağını söyledi.

Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soyulmasından göçmenleri sorumlu tutarak hafta sonu sokağa dökülen eylemciler, bölgedeki göçmenlere saldırmıştı.

Sokaklarda, 'Ülkenize dönün', 'Burayı terk edin' sloganları atan göstericilerin göçmenleri taşlaması, evlerini ve eşyalarını ateşe vermesi üzerine 1200 kadar Venezüellalı sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.

Venezuela'da 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi, komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.