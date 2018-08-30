Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın, gelip vatanınızda yaşayın

Enflasyonun yüzde 83.000'e ulaştığı belirtilen Venezüella'da, krizden kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu aştı. Reuters, 1 milyon Venezüellalının Kolombiya'ya göç ettiğini aktarıyor. Peru'ya gidenlerin sayısı ise 400 bini aşmış durumda.
"Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakıp vatanınıza dönün"— BBC News Türkçe (@bbcturkce) 30 Ağustos 2018
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk edenlere seslendi: https://t.co/ahAHy1Dzfn pic.twitter.com/p04Sce2Fnj
BATI YARIMKÜREDEKİ EN BÜYÜK GÖÇ DALGASI
Bu, batı yarımküredeki en büyük göç dalgalarından biri oldu.
TEMEL NEDEN HİPERENFLASYON
Venezüella'da çok sayıda kişiyi komşu ülkelere göçe zorlayan en temel etkenin hiperenflasyon olduğu belirtiliyor. Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in iddialarına göre fiyatlar ortalama her 26 günde bir ikiye katlanıyor. Bu yüzden halk gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçları almakta dahi zorlanıyor. Bir fincan kahve gibi ucuz ürünler bile 2.5 milyon bolivar ettiği için son dönemde nakitle ödeme yapmak zorlaştı.
Yeni para birimi, Venezüella ekonomisinin kötü gidişatını durdurmak için hükümetin 'sihirli formül' olarak adlandırdığı 'ekonomik önlem paketinin' bir parçası.
GÖÇMEN KRİZİ GÖRÜŞÜLECEK
Güney Amerika ülkelerinin dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Ekvador'da bir araya gelerek, Venezüella göçmen krizini görüşecek.
Peru, krizin Birleşmiş Milletler'de de görüşülmesi için girişimlerde bulunuyor.
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