Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın, gelip vatanınızda yaşayın

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Türkiye'den Venezüella'ya destek mesajı: Her türlü yardıma hazırız

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, göç krizinden bölgedeki 'sağcı hükümetleri' sorumlu tutan Maduro, "Muhalefet ülkeyi terk edin çağrısı yapıyor. Ve bazı ülkelerdeki sağcı hükümetler de onlara 'gelin' diyor. Şimdi de göçmenler 'Bize zulmediyorlar. Bize ayrımcılık yapıyorlar' diye şikayet ediyor. Çoğu buradaki evlerini ve arabalarını sattı, gidip Kolombiya'nın bazı bölgelerinde ekonomik köle oldu" diye konuştu.

Enflasyonun yüzde 83.000'e ulaştığı belirtilen Venezüella'da, krizden kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu aştı. Reuters, 1 milyon Venezüellalının Kolombiya'ya göç ettiğini aktarıyor. Peru'ya gidenlerin sayısı ise 400 bini aşmış durumda.

"Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakıp vatanınıza dönün"



Venezuela Devlet Başkanı Maduro ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk edenlere seslendi: https://t.co/ahAHy1Dzfn pic.twitter.com/p04Sce2Fnj — BBC News Türkçe (@bbcturkce) 30 Ağustos 2018

​BATI YARIMKÜREDEKİ EN BÜYÜK GÖÇ DALGASI

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Türkiye'den Venezüella'ya destek mesajı: Her türlü yardıma hazırız

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM), ülkedeki ekonomik sorunların başladığı 2014'ten beri 2.3 milyon Venezüella vatandaşının başka ülkelere göç ettiğini açıkladı. Göç eden Venezüellalıların çoğu komşu ülke Kolombiya'ya giderken geri kalanı da kıtadaki diğer ülkelere dağıldı. 200 bin kişi ise İspanya'ya gitti. Bunların büyük bir kısmı 1950'ler ve 60'larda İspanya'dan o dönem 'fırsatlar ülkesi' olarak görülen Venezüella'ya gelenlerin çocuklarıydı.

Bu, batı yarımküredeki en büyük göç dalgalarından biri oldu.

TEMEL NEDEN HİPERENFLASYON

Venezüella'da çok sayıda kişiyi komşu ülkelere göçe zorlayan en temel etkenin hiperenflasyon olduğu belirtiliyor. Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in iddialarına göre fiyatlar ortalama her 26 günde bir ikiye katlanıyor. Bu yüzden halk gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçları almakta dahi zorlanıyor. Bir fincan kahve gibi ucuz ürünler bile 2.5 milyon bolivar ettiği için son dönemde nakitle ödeme yapmak zorlaştı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

Hükümet ise, 20 Ağustos'ta paradan beş sıfır atarak 'güçlü bolivar' yerine 'egemen bolivar' para birimine geçti. Bu bağlamda 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500'lük banknotların yanı sıra iki de madeni para basıldı.

Yeni para birimi, Venezüella ekonomisinin kötü gidişatını durdurmak için hükümetin 'sihirli formül' olarak adlandırdığı 'ekonomik önlem paketinin' bir parçası.

GÖÇMEN KRİZİ GÖRÜŞÜLECEK

Güney Amerika ülkelerinin dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Ekvador'da bir araya gelerek, Venezüella göçmen krizini görüşecek.

Peru, krizin Birleşmiş Milletler'de de görüşülmesi için girişimlerde bulunuyor.