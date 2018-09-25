Arjantin Merkez Bankası Başkanı istifa etti

© REUTERS / Marcos Brindicci Arjantin'den ekonomik önlem paketi

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifasını verdi.

Arjantin MB'den yapılan açıklamaya göre Caputo, kişisel nedenlerle istifa etti.

Açıklamada, "IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, finansal piyasalara, para politikasına ve kurların durumuna güveni yeniden tesis edeceğine inanç ile birlikte, bu istifa kişisel nedenler kaynaklı" denildi.

Caputo, istifa eden Federico Sturzengger'in yerine 15 Haziran'da bu göreve getirilmişti.

Arjantin, ekonomide zor günler geçirilmesi nedeniyle IMF ile 50 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

SENDİKALAR BÜYÜK BİR GREVE HAZIRLANIYOR

Bu arada Arjantin'de sendikalar IMF ile anlaşma ve Macri hükümetinin ekonomi politikalarına tepki olarak 25 Eylül için genel grev ilan edildi. Arjantin'de hafta boyunca, genel greve çağrı için, eylem ve etkinlikler düzenlendi.

Greve katılacak işçiler dolayısıyla gün boyunca hiçbir toplu taşıma aracı çalışmayacak. Greve diğer küçük çaplı özel ulaşım araçları sahiplerinin de destek vermesiyle Salı günü hayatın tamamen durma noktasına gelmesi bekleniyor.